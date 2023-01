Le conflit en Ukraine laisse la coopération scientifique dans le désarroi – médias – RT World News

Le refus des scientifiques de coopérer avec les Russes au Grand collisionneur de hadrons a paralysé les travaux d’édition

Le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine a considérablement affecté la coopération internationale entre les physiciens du Grand collisionneur de hadrons (LHC) du CERN, certains scientifiques refusant de co-signer des articles avec des chercheurs russes, a rapporté The Guardian dimanche. Le problème a déjà entraîné une baisse drastique des publications et devrait entraîner davantage de problèmes pour les scientifiques, les doctorants et les post-doctorants à l’avenir.

Avant le conflit, des instituts et des particuliers russes contribuaient à quelque 7% des collaborations au CERN (l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire), a indiqué le journal, citant des sources au sein de l’organisation. Depuis que le conflit entre Moscou et Kiev a éclaté en février dernier, une attitude hostile envers les Russes a été manifestée par de nombreux scientifiques européens, a déclaré Fedor Ratnikov, un physicien russe qui travaillait au LHC avant 2016.

« Nous avons des collaborateurs ukrainiens pour qui cette question est naturellement extrêmement douloureuse. [But] la plupart de mes collègues ukrainiens n’étendent pas la responsabilité de l’invasion à leurs collègues des instituts russes. Je dirais que certains de mes collègues européens sont beaucoup plus radicaux », Ratnikov a déclaré au journal.















La situation a entraîné une “impasse” dans la publication de nouveaux articles, qui se sont accumulés dans des limbes pré-publiés sans avoir les crédits et l’attribution appropriés. S’il n’est pas résolu sous peu, le statu quo devrait créer encore plus de problèmes sur le terrain, a déclaré un scientifique anonyme. “de l’extérieur de l’Europe” qui travaille au LHC.

“Gardez cette approche politique pendant un certain temps et cela peut créer des problèmes pour les étudiants, les post-doctorants et pour nous-mêmes”, ils ont averti.

La situation autour des publications est une question purement politique, a confirmé un porte-parole de l’expérience Atlas, Andreas Hoecker. Le problème est «uniquement lié à la forme de la reconnaissance institutionnelle, compte tenu des déclarations de représentants de haut niveau des institutions universitaires russes… et des liens des organismes de financement de haut niveau avec le gouvernement russe», a-t-il dit au journal.

Le CERN est le plus grand laboratoire de physique des hautes énergies au monde, surtout connu pour l’exploitation du LHC, une installation massive créée par des physiciens de plusieurs pays. Le site abrite l’Atlas, la plus grande expérience de détection de particules à usage général.