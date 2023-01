Le conflit en Ukraine jette une ombre sur la Russie à l’aube de 2023 – Boston News, Météo, Sports

MOSCOU (AP) – Le discours du Nouvel An du président russe Vladimir Poutine à la nation est généralement plutôt anodin et soutenu par une vue apaisante d’un Kremlin enneigé. Cette année, avec des soldats en arrière-plan, il s’en est pris à l’Occident et à l’Ukraine.

Le conflit en Ukraine a jeté une longue ombre alors que la Russie entrait en 2023. Les villes ont réduit les festivités et les feux d’artifice. Moscou a annoncé des représentations spéciales pour les enfants de soldats mettant en vedette l’équivalent russe du Père Noël. Un média russe en exil a déterré une vidéo de Volodymyr Zelenskyy, aujourd’hui président ukrainien méprisé par le Kremlin, racontant des blagues lors de l’émission du Nouvel An d’une chaîne de télévision d’État russe il y a à peine dix ans.

Poutine, dans une vidéo de neuf minutes diffusée à la télévision alors que chaque région du fuseau horaire russe décompte les dernières minutes de 2022 samedi, a dénoncé l’Occident pour agression et a accusé les pays d’essayer d’utiliser le conflit en Ukraine pour saper la Russie.

“Ce fut une année de décisions difficiles et nécessaires, les étapes les plus importantes vers l’obtention de la pleine souveraineté de la Russie et la consolidation puissante de notre société”, a-t-il déclaré, faisant écho à son affirmation répétée selon laquelle Moscou n’avait d’autre choix que d’envoyer des troupes en Ukraine parce qu’elle menaçait La sécurité de la Russie.

« L’Occident a menti sur la paix, mais se préparait à l’agression, et aujourd’hui il l’admet ouvertement, sans plus se gêner. Et ils utilisent cyniquement l’Ukraine et son peuple pour affaiblir et diviser la Russie », a déclaré Poutine. “Nous n’avons jamais permis à personne et ne permettrons à personne de faire cela.”

Le Kremlin a muselé toute critique de ses actions en Ukraine, fermé les médias indépendants et criminalisé la diffusion de toute information qui diffère de l’opinion officielle – y compris s’écarter de qualifier la campagne d’opération militaire spéciale. Mais le gouvernement a fait face à des critiques de plus en plus virulentes de la part des extrémistes russes, qui ont dénoncé le président comme étant faible et indécis et ont appelé à intensifier les frappes contre l’Ukraine.

La Russie a justifié le conflit en affirmant que l’Ukraine persécutait les russophones dans la région orientale du Donbass, qui était en partie sous le contrôle de séparatistes soutenus par la Russie depuis 2014. L’Ukraine et l’Occident affirment que ces accusations sont fausses.

“Pendant des années, les élites occidentales nous ont hypocritement assurés de leurs intentions pacifiques, y compris la résolution du conflit le plus difficile dans le Donbass”, a déclaré Poutine.

Les pays occidentaux ont imposé de larges sanctions contre la Russie, et de nombreuses entreprises étrangères se sont retirées du pays ou ont gelé leurs opérations après que Moscou a envoyé des troupes en Ukraine.

« Cette année, une véritable guerre des sanctions nous a été déclarée. Ceux qui l’ont commencé s’attendaient à la destruction complète de notre industrie, de nos finances et de nos transports. Cela ne s’est pas produit, car ensemble, nous avons créé une marge de sécurité fiable », a déclaré Poutine.

Malgré ces assurances, les célébrations du Nouvel An cette année ont été atténuées, avec l’annulation des feux d’artifice et du concert habituels sur la Place Rouge.

Certains des éclairages de vacances élaborés de Moscou faisaient une référence cryptique au conflit. À l’entrée du parc Gorky se trouvent de grandes lettres lumineuses de V, Z et O – symboles que l’armée russe a utilisés dès les premiers jours de l’opération militaire pour s’identifier.

« Est-ce que ça fera de moi un patriote et que j’irai au front contre mes frères slaves ? Non, ce ne sera pas le cas », a déclaré le visiteur du parc, Vladimir Ivaniy.

Moscou a également annoncé son intention d’organiser des spectacles spéciaux pour les enfants des soldats servant en Ukraine.

Le média russe Meduza, déclaré agent étranger en Russie et qui opère désormais depuis la Lettonie, a publié samedi une vidéo de Zelenskyy, qui était un comédien extrêmement populaire avant de devenir président de l’Ukraine en 2019, se produisant dans une émission du Nouvel An sur l’État russe. télévision en 2013.

Zelenskyy plaisante en disant que le vin mousseux bon marché Sovietskoe Shampanskoye, une boisson populaire du Nouvel An, est dans le livre des records comme un paradoxe parce que “la boisson existe mais pas le pays”.

Pour ajouter à l’ironie, l’animateur de l’émission était Maxim Galkin, un comédien qui a fui le pays en 2022 après avoir critiqué l’opération militaire en Ukraine.

Elise Morton a contribué à ce rapport depuis Londres.

