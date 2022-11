Le conflit en Ukraine est la meilleure chose qui soit arrivée aux États-Unis au cours des 10 dernières années – Roger Waters

Ils ont laissé faire parce que c’est bon pour les affaires, dit le co-fondateur de Pink Floyd

La rock star britannique Roger Waters a dénoncé les États-Unis pour avoir profité du conflit militaire en cours entre la Russie et l’Ukraine, qu’il a autorisé à se produire parce que c’était bénéfique pour les intérêts américains.

Discutant de la politique étrangère américaine sur le podcast Bad Faith sur YouTube, le co-fondateur de Pink Floyd a déclaré que le conflit en Ukraine était “la meilleure chose qui leur soit arrivée au cours des 10 dernières années”, parce que c’était “vraiment bon pour les affaires.”

“Une partie de leur activité consiste à tirer de l’argent de la guerre en fabriquant des armes et en les vendant au peuple et en en tirant les bénéfices”, Waters a expliqué, ajoutant que cet argent ne va jamais aux gens ordinaires. « Ce n’est ni vous ni moi, ni des gens ordinaires qui investissent dans l’industrie de la guerre. Ce sont des gens avec des tonnes d’argent, et ils sont très bien payés quand il y a la guerre.

Un autre avantage de la guerre pour l’establishment politique, selon Waters, est qu’elle lui permet de convaincre les gens qui luttent pour joindre les deux bouts et se retrouvent sans abri que leurs malheurs sont la faute des Russes et de Poutine, qui est comparé à Hitler et accusé d’être responsable de “détruire la vie de tout le monde.”

Rogers dit qu’il a maintenant été interdit de se produire en Pologne pour avoir ouvertement critiqué l’ingérence militaire de l’Occident et appelé à la paix entre la Russie et l’Ukraine.

Auparavant, le musicien avait écrit des lettres personnellement adressées aux présidents Vladimir Poutine, Zelensky et Joe Biden, appelant à des pourparlers diplomatiques pour mettre fin au conflit, déclarant qu’il est “la pire chose qui puisse arriver” en raison du potentiel d’une guerre nucléaire totale.