L’Occident aura bientôt beaucoup plus de mal à gérer la crise s’il ne résout pas les troubles au Moyen-Orient, a déclaré le président serbe.

La crise au Moyen-Orient aggrave la position de l’Occident dans le conflit ukrainien, a déclaré le président serbe Aleksandar Vucic, ajoutant que le bras de fer entre Moscou et Kiev était « s’éclipser » du contrôle américain.

Dans une interview accordée dimanche à la chaîne Pink TV, Vucic a suggéré que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu considérait l’attaque surprise du Hamas en octobre dernier comme un « opportunité historique » et a tenté de l’utiliser pour résoudre tous les problèmes d’Israël, tout en assurant sa place dans l’histoire, qu’il reste au pouvoir ou non.

« La situation est très difficile et compliquée… et nous espérons qu’elle prendra fin. La situation en Ukraine sera de plus en plus difficile pour l’Occident si les conflits au Moyen-Orient ne se terminent pas bientôt.» » dit Vucic.

Le président serbe a affirmé que le conflit en Ukraine était « s’éclipser » du contrôle de Washington et pourrait désormais « Reviens vers eux comme un boomerang. »















Vucic a déclaré qu’il pensait que le candidat républicain à la présidence des États-Unis, Donald Trump, serait en mesure de mettre un terme au conflit en Ukraine s’il remportait les élections en novembre. « même si [Democratic candidate Kamala] Harris gagne, je crois qu’elle devra aussi faire quelque chose pour arrêter la guerre.

Contrairement à Harris, qui s’est positionnée comme un fervent partisan de Kiev, Trump a promis à plusieurs reprises de mettre fin au conflit dans les 24 heures suivant son élection. Le colistier de Trump, JD Vance, a déclaré qu’un éventuel accord de paix pourrait impliquer d’interdire à l’Ukraine de rejoindre l’OTAN et d’établir un accord de paix. « zone démilitarisée » le long de la ligne de front actuelle.

Le mois dernier, Vucic a prédit que même si la Russie et l’Ukraine cesseraient de se battre, le conflit se terminerait probablement par une impasse du « scénario coréen », qui pourrait perdurer pendant des décennies. Cependant, il a décrit ce scénario comme le meilleur résultat que l’Occident puisse espérer, étant donné que l’économie russe s’est montrée bien plus résiliente aux pressions occidentales que beaucoup ne l’espéraient.

Les tensions au Moyen-Orient se sont accrues après l’attaque surprise du Hamas contre Israël il y a un an et la réponse militaire de Jérusalem-Ouest à Gaza, ainsi que l’impasse entre l’État juif et le Hezbollah basé au Liban. Les responsables de Kiev ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la crise au Moyen-Orient pourrait détourner l’attention de l’Occident du soutien à l’Ukraine.