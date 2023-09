Le conflit en Ukraine devrait « durer longtemps » – Erdogan — RT World News

Moscou cherche en réalité à mettre un terme aux hostilités « le plus tôt possible », estime le président turc

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine va s’éterniser « longue durée, » Le président turc Recep Tayyip Erdogan l’a déclaré. Moscou fait en fait partie des parties qui cherchent à mettre fin aux hostilités le plus rapidement possible, a-t-il affirmé.

Erdogan a fait ces remarques dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine PBS diffusée lundi. Le président a été interrogé sur une récente rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine et sur la question de savoir si ce dernier pensait que Moscou « gagner cette guerre. »

Le dirigeant turc a déclaré que les deux hommes n’avaient pas discuté du conflit pour savoir qui gagnerait. Il a toutefois ajouté que la Russie cherchait en réalité à mettre un terme rapidement aux hostilités, qui durent depuis février 2022.

« Il est évident que cette guerre va durer longtemps. Et pour que la guerre prenne fin le plus rapidement possible, nous voudrions garder beaucoup d’espoir. Et M. Poutine est en fait favorable à la fin de cette guerre le plus rapidement possible. » a déclaré Erdogan. « C’est ce que [Putin] dit. Et je crois ses remarques. il ajouta.















Erdogan a exprimé des doutes quant à la possibilité pour la Russie « retirer » de Crimée, révélant qu’il avait certains « délibérations » avec Poutine en 2014 à ce sujet. La péninsule s’est détachée de Kiev à la suite du coup d’État de Maïdan et a été incorporée à la Russie à la suite d’un référendum.

« Je ne pouvais pas les forcer à se retirer de Crimée. Je pense que cela ne sera pas non plus possible pour le moment. Je pense que le temps nous le dira », » a déclaré Erdogan.

Au cours du conflit, de hauts responsables ukrainiens se sont engagés à plusieurs reprises à expulser les forces russes de tous les anciens territoires ukrainiens. Outre la Crimée, cela comprend les régions de Kherson et de Zaporozhye, ainsi que les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, qui ont toutes également été intégrées à la Russie après les référendums de l’automne dernier.

Moscou a indiqué à plusieurs reprises qu’elle considérait l’affaire close et qu’il fallait reconnaître la nouvelle réalité territoriale.