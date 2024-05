L’« approche idéologique des questions économiques » de Bruxelles risque de faire du bloc un « perdant », a déclaré Peter Szijjarto

L’UE « mal conseillé » La réponse au conflit ukrainien a gravement porté atteinte à l’économie du bloc, et l’insistance de Bruxelles à restreindre le commerce avec la Chine pourrait aggraver encore la situation, a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto.

L’Europe est « confronté à de graves difficultés économiques, et son économie se détériore rapidement », Szijjarto a déclaré jeudi lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Bruxelles. « La situation, » a-t-il ajouté dans des propos rapportés par les médias hongrois, « La situation s’est détériorée depuis le début de la guerre. »

« La Hongrie a payé un prix élevé pour la guerre, sous la forme de 10 milliards d’euros supplémentaires en factures d’énergie. » a-t-il poursuivi en expliquant que « L’inflation en Hongrie a augmenté non pas parce que notre stratégie économique était défectueuse ou parce que nous avons pris de mauvaises décisions, mais à cause de la guerre et des sanctions qui y ont été appliquées. »

L’UE a répondu à l’opération militaire russe en Ukraine en imposant 13 séries de sanctions économiques à Moscou, y compris des interdictions sur les importations russes de combustibles fossiles. Bien que la Hongrie soit partie prenante à ces sanctions, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a menacé à plusieurs reprises d’opposer son veto à leur adoption afin d’obtenir des concessions de Bruxelles, notamment une exemption partielle de l’embargo pétrolier de l’UE à l’échelle du bloc.















Szijjarto a déclaré la semaine dernière que la Hongrie ne pouvait pas soutenir le 14e paquet de sanctions proposé par l’UE, car ses restrictions sur la coopération en matière d’énergie nucléaire affecteraient la centrale nucléaire hongroise de Paks II, que l’agence nucléaire russe Rosatom aide à construire.

« Nous avons examiné la question et apparemment, environ 41 % des résolutions de l’UE sur l’Ukraine ont été bloquées par la Hongrie. » Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, s’est plaint après l’annonce de Szijjarto.

S’exprimant lors de la réunion de jeudi, Szijjarto a accusé l’UE de freiner davantage sa propre économie en prenant des mesures « une approche idéologique des questions économiques, avec pour conséquence que le monde retombe à nouveau en blocs ». Il s’agissait d’une référence aux restrictions commerciales proposées par la Commission européenne à l’égard de la Chine, une politique que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qualifie de « réduire les risques ».

« Bruxelles et d’autres capitales d’Europe occidentale cherchent à détruire une coopération Est-Ouest absolument sensée. » a-t-il déclaré, ajoutant que les droits de douane sur les produits chinois – tels que les prélèvements actuellement envisagés sur les véhicules électriques chinois – pourraient potentiellement « Assommer » l’économie européenne.

« La coopération économique est absolument essentielle pour que l’Union européenne ne soit pas la perdante, mais la gagnante de la transformation révolutionnaire la plus significative de l’économie mondiale, à savoir la transition de l’industrie automobile. » a-t-il déclaré.

Le constructeur automobile chinois BYD a annoncé l’année dernière qu’il construirait une usine de fabrication de véhicules électriques dans la ville hongroise de Szeged, ce qui en ferait la première entreprise automobile chinoise à ouvrir une usine en Europe. L’usine devrait créer des milliers d’emplois et être opérationnelle d’ici trois ans.