Un pays remilitarisé avec de meilleurs liens avec les États-Unis vaut les difficultés économiques, écrit l’envoyé de Berlin à Washington

Le conflit en Ukraine a fondamentalement transformé l’Allemagne pour le mieux, a déclaré l’envoyé de Berlin à Washington, tout en reconnaissant que son pays a été beaucoup plus touché par le contrecoup économique des sanctions anti-russes que les États-Unis.

Emily Haber a ouvert l’éditorial, publié par le Washington Post lundi, avec une description de “faiblement éclairé” Aéroports et rues allemands, maisons froides et bâtiments publics, prix de l’essence en hausse et inflation à 10 %. Le pays doit également faire face à plus d’un million d’Ukrainiens déplacés, qui ont droit à une assurance maladie complète, aux prestations sociales, au logement et à l’éducation aux frais du gouvernement.

“De plus en plus, c’est l’Europe (et non des moindres l’Allemagne) qui supporte le poids des sanctions, pas les États-Unis”, écrit Haber, avant de pivoter pour affirmer que cela n’a pas vraiment d’importance.

La souffrance allemande est “presque rien” par rapport aux difficultés du peuple ukrainien, selon Haber, mais plus important encore, “notre psychologie nationale subit une transformation profonde.”

Elle appelle les hypothèses de plusieurs décennies qui sous-tendent les politiques de Berlin, principalement que le commerce favoriserait “stabilité, transparence et, éventuellement, changement systémique” une illusion dissipée par le conflit.

“Certes, il y a des voix dissidentes et le mécontentement couve dans certaines parties du pays”, note en passant l’ambassadeur.

L’Allemagne s’est coupée des importations russes d’énergie, a augmenté ses exportations d’armes – principalement vers l’Ukraine – et a amendé sa constitution pour créer un fonds de 100 milliards d’euros pour les mandatés de l’OTAN. “dépenses de défense”.

La décision du chancelier Olaf Scholz d’augmenter les dépenses militaires en février est le « tournant le plus important depuis des décennies » pour l’Allemagne, selon Haber. Même la réunification en 1990 “a justifié les décisions stratégiques passées et n’a pas nécessité de rompre avec elles”, contrairement à ce qui se passe actuellement.

Tout en admettant que tout cela peut sembler hors de propos pour l’Ukraine – dont les priorités devraient avoir plus d’importance, suggère-t-elle – Haber est toujours fier de la « réel et durable » changement que l’Allemagne a réalisé « en si peu de temps et à grands frais psychologiques et matériels.

“Et nous sommes heureux de voir qu’il approfondit nos liens déjà étroits avec nos alliés – en premier lieu les États-Unis”, conclut-elle.