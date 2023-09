Le conflit du Haut-Karabakh expliqué – POLITICO

De violents échanges de tirs et des bombardements nourris résonnent une fois de plus dans les montagnes du Haut-Karabakh, une région isolée aux confins de l’Europe qui a connu plusieurs guerres majeures depuis la chute de l’Union soviétique.

Mardi, la nation azerbaïdjanaise du Caucase du Sud a annoncé que ses forces armées avaient lancé des « activités antiterroristes locales » dans le Haut-Karabakh, qui se trouve à l’intérieur des frontières de l’Azerbaïdjan mais est contrôlé comme un État séparatiste par sa population d’origine arménienne.

Aujourd’hui, alors que les combats font rage et que les allégations d’un « génocide » imminent atteignent leur paroxysme, tous les regards sont tournés vers ce conflit vieux de plusieurs décennies qui menace d’attirer certaines des plus grandes puissances militaires du monde.

Ce qui se passe?

Depuis des semaines, l’Arménie et les observateurs internationaux ont averti que l’Azerbaïdjan massait ses forces armées le long de la ligne de contact fortement fortifiée du Haut-Karabakh, se préparant à organiser une offensive contre les troupes locales d’origine arménienne. Des clips partagés en ligne montraient des véhicules azerbaïdjanais barbouillés d’un symbole « A » à l’enversqui rappelle le signe « Z » peint sur les véhicules russes avant l’invasion de l’Ukraine l’année dernière.

Aux premières heures de mardi, les responsables arméniens du Karabakh ont annoncé qu’une offensive majeure de l’Azerbaïdjan était en cours, avec des sirènes de raid aérien retentissant à Stepankert, la capitale de facto. Les quelque 100 000 habitants de la région ont reçu l’ordre de l’Azerbaïdjan d’« évacuer » via des « couloirs humanitaires » menant à l’Arménie. Cependant, les forces azerbaïdjanaises contrôlent tous les points d’entrée et de sortie et de nombreux habitants craignent de ne pas pouvoir passer en toute sécurité.

Le principal conseiller en politique étrangère du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, Hikmet Hajiyev, a insisté auprès de POLITICO sur le fait que « l’objectif est de neutraliser les infrastructures militaires » et a nié que les civils soient pris pour cible. Cependant, des photographies non vérifiées publiées en ligne semblent montrer des immeubles d’habitation endommagés, et le médiateur arménien des droits de l’homme du Karabakh, Gegham Stepanyan, signalé plusieurs enfants ont été blessés lors des attaques.

L’inquiétude grandit quant au sort des civils pris entre deux feux, ainsi que par le risque d’une nouvelle guerre à grande échelle dans l’ex-Union soviétique.

Comment est-ce qu’on est arrivés ici?

À l’époque soviétique, le Haut-Karabakh était une région autonome au sein de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan, abritant à la fois des Arméniens et des Azerbaïdjanais de souche, mais l’absence de frontières intérieures rendait son statut largement sans importance. Tout a changé lorsque Moscou a perdu le contrôle de ses républiques périphériques et que le Haut-Karabakh a été officiellement laissé à l’intérieur du territoire internationalement reconnu de l’Azerbaïdjan.

Au milieu de l’effondrement de l’URSS de 1988 à 1994, les forces arméniennes et azerbaïdjanaises ont mené une série de batailles éreintantes dans la région, les Arméniens prenant le contrôle de pans de territoire et forçant l’exode massif de centaines de milliers d’Azerbaïdjanais de souche, rasant plusieurs villes. au sol. Depuis lors, citant un référendum de 1991 – boycotté par les Azerbaïdjanais – les Arméniens du Karabakh ont déclaré unilatéralement leur indépendance et maintenu un État indépendant de facto.

Pendant près de trois décennies, cette situation est restée stable, les deux parties étant coincées dans une impasse entretenue par une ligne de bunkers, de mines terrestres et de défenses antichar, souvent citée comme exemple de l’un des rares « conflits gelés » au monde.

Cependant, tout a changé en 2020, lorsque l’Azerbaïdjan a lancé une guerre de 44 jours pour reconquérir des territoires, conquérant des centaines de kilomètres carrés autour du Haut-Karabakh. Cela a laissé l’enclave ethnique arménienne reliée à l’Arménie proprement dite par une seule route, le couloir de Lachin – soi-disant sous la protection des soldats de maintien de la paix russes dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu négocié par Moscou.

Qu’est-ce que le blocus ?

Alors que la capacité de la Russie à maintenir le statu quo diminue rapidement face à sa guerre de plus en plus catastrophique en Ukraine, l’Azerbaïdjan a décidé de prendre le contrôle de tous les accès à la région. En décembre, dans le cadre d’un conflit soi-disant concernant l’exploitation illégale de l’or, des « éco-militants » autoproclamés – agissant avec le soutien du gouvernement autoritaire du pays – ont organisé un sit-in sur la route, stoppant la circulation civile et forçant la population locale à compter sur les soldats de maintien de la paix russes et la Croix-Rouge pour leur approvisionnement.

Cette situation s’est aggravée au cours des deux derniers mois, avec un poste de contrôle azerbaïdjanais nouvellement érigé sur le corridor de Lachin refusant de permettre le passage de toute aide humanitaire, à l’exception de livraisons ponctuelles et occasionnelles. En août, alors que des avertissements faisaient état d’étagères vides, de malnutrition et d’une aggravation de la crise humanitaire, Luis Moreno Ocampo, l’ancien procureur en chef de la Cour pénale internationale, a publié un rapport appel la situation est « un génocide en cours ».

L’Azerbaïdjan nie imposer le blocus du Haut-Karabakh, Hajiyev ayant déclaré à POLITICO que le pays était prêt à rouvrir le couloir de Lachin si les Arméniens du Karabakh acceptaient les voies de transport depuis l’intérieur du territoire détenu par l’Azerbaïdjan. Aliyev a appelé à plusieurs reprises les forces arméniennes du Haut-Karabakh à se retirer, les politiciens locaux à démissionner et ceux qui y vivent à accepter d’être gouvernés comme faisant partie de l’Azerbaïdjan.

Pourquoi les choses ont-elles dégénéré maintenant ?

Au cours des derniers mois, les États-Unis, l’UE et la Russie ont exhorté l’Azerbaïdjan à garder confiance lors des négociations diplomatiques visant à mettre fin au conflit une fois pour toutes, plutôt que de rechercher une solution militaire pour affirmer son contrôle sur l’ensemble de la région.

Dans le cadre des négociations à Washington, Bruxelles et Moscou, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a fait une série de concessions sans précédent, allant jusqu’à reconnaître le Haut-Karabakh comme territoire azerbaïdjanais. Cependant, son gouvernement maintient qu’il ne peut pas signer un accord de paix qui n’inclue pas des droits et des sécurités garantis au niveau international pour les Arméniens du Karabakh.

Aliyev a catégoriquement rejeté tout arrangement de ce type, insistant sur le fait qu’il ne devrait y avoir aucune présence étrangère sur le territoire souverain de l’Azerbaïdjan. Il insiste sur le fait qu’en tant que citoyens azerbaïdjanais, ceux qui y vivent auront les mêmes droits que n’importe quel autre citoyen – mais il poursuit une rhétorique anti-arménienne féroce, notamment décrivant les séparatistes comme des « chiens », tandis que le gouvernement a publié un timbre-poste suite à la guerre de 2020 mettant en scène un ouvrier en combinaison de protection contre les matières dangereuses « décontaminant » le Haut-Karabakh.

Refusant d’accepter le compromis, l’Azerbaïdjan a accusé l’Arménie de bloquer le processus de paix. Selon l’ancien ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov, une escalade militaire est nécessaire pour forcer un accord. « Cela peut être un affrontement à court terme, ou cela peut être une guerre », a-t-il ajouté.

Face à une pression intérieure croissante dans un contexte de diminution des approvisionnements, l’ancien président arménien du Karabakh, Arayik Harutyunyan, a démissionné et a convoqué des élections, ce qui a été fustigé comme une provocation par l’Azerbaïdjan et condamné par l’UE, l’Ukraine et d’autres.

L’Azerbaïdjan aussi allégué Des saboteurs arméniens étaient à l’origine des explosions de mines terrestres qui, selon eux, ont tué six militaires dans la région, sans présenter aucune preuve pour étayer cette affirmation.

Que fait la Russie ?

L’Arménie est officiellement un allié de la Russie et membre du bloc militaire de l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC). Cependant, les soldats de la paix russes déployés au Haut-Karabakh se sont montrés totalement réticents ou incapables de contenir les avancées azerbaïdjanaises, tandis que Moscou a refusé d’offrir à Pashinyan le soutien qu’il exigeait après la capture des hauteurs stratégiques à l’intérieur des frontières arméniennes lors d’une offensive azerbaïdjanaise en septembre dernier.

Le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko auparavant dit L’Azerbaïdjan entretient de meilleures relations avec l’OTSC que l’Arménie, bien qu’il n’en soit pas membre, et a décrit Aliyev comme « notre homme ».

Depuis lors, l’Arménie – le pays le plus démocratique de la région – a cherché à se distancer du Kremlin en invitant une mission d’observation civile de l’UE à la frontière. Cette stratégie s’est accélérée ces derniers jours, Pashinyan ayant déclaré à POLITICO dans une interview que le pays ne pouvait plus compter sur la Russie pour sa sécurité. Au lieu de cela, ce pays du Caucase du Sud a envoyé une aide humanitaire à l’Ukraine et l’épouse de Pashinyan s’est rendue à Kiev pour montrer son soutien, tout en accueillant les troupes américaines pour des exercices.

Moscou, qui entretient des relations économiques et politiques étroites avec l’Azerbaïdjan, a réagi avec fureur en convoquant l’ambassadeur arménien.

Dans un message publié sur Télégramme Mardi, Dmitri Medvedev, ancien président de la Russie et secrétaire de son conseil de sécurité, a déclaré que Pashinyan « avait décidé de blâmer la Russie pour sa défaite bâclée. Il a cédé une partie du territoire de son pays. Il a décidé de flirter avec l’OTAN et sa femme a apporté des biscuits à nos ennemis. Devinez quel sort l’attend… »

Qui soutient qui ?

Le Caucase du Sud est un réseau enchevêtré d’alliances changeantes.

Outre la Russie, l’Arménie a noué des relations étroites avec l’Iran voisin, qui s’est engagé à la protéger, ainsi qu’avec l’Inde et la France. Le président français Emmanuel Macron a déjà rejoint les négociations en faveur de Pashinyan et le pays abrite une importante diaspora arménienne historique.

L’Azerbaïdjan, quant à lui, fonctionne selon un modèle « une nation, deux États » avec la Turquie, avec laquelle elle entretient des liens culturels, linguistiques et historiques profonds. Il reçoit également d’importantes livraisons d’armes et de matériel militaire d’Israël, tout en fournissant du gaz à ce pays du Moyen-Orient.

L’UE s’est tournée vers l’Azerbaïdjan pour l’aider à remplacer la Russie en tant que fournisseur d’énergie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a effectué une visite officielle à Bakou, la capitale, l’été dernier dans le but d’accroître les exportations de gaz naturel. décrivant le pays comme un « partenaire fiable et digne de confiance ».