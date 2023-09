Le conflit du Haut-Karabagh expliqué

Un conflit qui dure depuis plusieurs décennies dans le Caucase a éclaté cette semaine, alors que l’Azerbaïdjan a lancé mardi une frappe « antiterroriste » visant le Haut-Karabakh – la région semi-autonome à majorité arménienne située à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues.

Pour la deuxième fois en trois ans, le gouvernement azerbaïdjanais a réalisé des progrès décisifs : le gouvernement du Haut-Karabakh a accepté de dissoudre son armée et l’avenir du statut semi-autonome de la région a été sérieusement mis en doute. C’est un résultat qui pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières de l’Azerbaïdjan, car il a aggravé une crise humanitaire déjà difficile et bouleverse la politique arménienne.

Bien qu’il n’y ait aucune suggestion d’une guerre imminente entre les voisins, les experts régionaux ont déclaré qu’ils craignaient que des crises persistantes, comme la grève de la semaine dernière, puissent attiser des tensions de longue date, entraînant un conflit continu entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan qui pourrait également entraîner d’autres puissances régionales comme l’Iran et la Turquie.

« Cela pourrait devenir une guerre régionale », a déclaré à Vox Benyamin Poghosyan, chercheur principal en politique étrangère à l’Institut de recherche en politiques appliquées d’Arménie, un groupe de réflexion indépendant d’Erevan. À tout le moins, a-t-il déclaré, « je crains que dans les années à venir […] le Caucase du Sud, l’Arménie et l’Azerbaïdjan seront instables.

La crise de cette semaine au Haut-Karabakh, expliquée

Les troubles au Haut-Karabagh n’ont pas commencé la semaine dernière. La région est le théâtre d’un conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan depuis l’effondrement de l’Union soviétique, mais l’animosité entre les deux pays remonte au début du XXe siècle.

Après l’absorption de la région par l’URSS, l’Union soviétique a désigné en 1923 une région autonome à majorité arménienne au sein de l’Azerbaïdjan – aujourd’hui connue sous le nom de Haut-Karabakh.

Le conflit entre le Haut-Karabakh et l’Azerbaïdjan a véritablement commencé en 1988, lorsque la région a commencé à lutter pour son indépendance. Entre 1988 et 1990, l’Azerbaïdjan a mené de multiples pogroms contre les Arméniens à l’intérieur de ses frontières, et les conflits interethniques étaient monnaie courante. Moscou est intervenue en 1990 et, au lendemain de la dissolution de l’URSS, le Haut-Karabagh a revendiqué son indépendance, même si la communauté internationale n’a jamais reconnu cette république séparatiste.

Cette décision a attisé les tensions entre l’Azerbaïdjan et les Arméniens du Haut-Karabakh. Soutenus par les troupes arméniennes, les Arméniens du Karabagh ont pris le contrôle non seulement de leur région historique, mais également d’une grande partie du territoire azerbaïdjanais jusqu’à la frontière avec l’Arménie.

Ce conflit, qui s’est terminé par un cessez-le-feu en 1994, a été une immense victoire morale pour l’Arménie, selon Poghosyan, qui a déclaré que les gains territoriaux étaient « l’un des principaux piliers de l’identité arménienne indépendante », après des siècles d’oppression.

Mais il s’agissait également d’une perte insoutenable pour l’Azerbaïdjan : environ 20 % de son territoire échappait désormais au contrôle du pays.

L’Azerbaïdjan, aligné sur la Turquie, a reconquis un territoire important lors d’une guerre de 2020. Au cours de ce conflit, la Russie, qui est depuis longtemps le partenaire militaire de l’Arménie, n’a pas soutenu l’Arménie et les Arméniens du Karabakh. Ce conflit s’est terminé par un cessez-le-feu négocié par la Russie, qu’environ 2 000 soldats de maintien de la paix russes ont contribué à garantir.

Coupure de cette semaine : le 19 septembre, l’Azerbaïdjan a lancé une campagne « antiterroriste » en réponse à la mort de six personnes dans deux explosions de mines terrestres en Azerbaïdjan.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé à l’arrêt immédiat des hostilités, qui ont entraîné le déplacement d’au moins 7 000 personnes et la mort d’environ 200 personnes, et des milliers de personnes seraient toujours portées disparues.

Les autorités du Haut-Karabakh ont accusé mercredi l’Azerbaïdjan de violer l’accord de cessez-le-feu, bien que l’Azerbaïdjan ait nié avec véhémence cette affirmation. Des tirs nourris ont également été signalés jeudi, mais comme la connectivité mobile et l’électricité ne sont disponibles que sporadiquement dans la région, il est presque impossible de vérifier les affirmations de l’une ou l’autre des parties.

Les pourparlers entre le gouvernement azerbaïdjanais et les représentants de la capitale du Haut-Karabakh, que les Arméniens appellent Stepanakert et que l’Azerbaïdjan appelle Khankendi, se poursuivent. « Nous avons un accord sur la cessation de l’action militaire mais nous attendons un accord final – les pourparlers sont en cours », a déclaré jeudi à Reuters David Babayan, qui conseille le chef du gouvernement séparatiste du Haut-Karabakh, Samvel Shahramanyan.

En plus de dissoudre les forces armées, Zaur Shiriyev, analyste de l’International Crisis Group pour le Caucase du Sud, a déclaré par courrier électronique à Vox que l’accord de cessez-le-feu comprend « le démantèlement de toutes les institutions de facto existantes, [political] positions et symboles, ainsi que des discussions sur l’intégration des Arméniens locaux sous l’autorité azerbaïdjanaise », y compris sur la manière de mettre en œuvre une certaine autonomie au niveau municipal et de protéger la langue et les coutumes arméniennes. Cela laisserait penser que le gouvernement semi-autonome du Haut-Karabakh n’existera peut-être plus pour très longtemps et que le mode de vie que les habitants de la région ont connu pourrait toucher à sa fin.

Ce que l’Azerbaïdjan décide de faire concernant le Haut-Karabagh affecte toute la région

Le Haut-Karabakh, comme d’autres conflits territoriaux potentiels, est une question d’une grande volatilité politique en Arménie, parce que le territoire est également une question de fierté nationale et d’identité pour de nombreux Arméniens, et parce qu’il constitue un moyen d’évaluer la puissance et la puissance de l’Arménie. influence dans la région.

Cette influence a quelque peu diminué à mesure que la puissance militaire de l’Azerbaïdjan s’est développée, aidée par l’augmentation des richesses pétrolières et gazières et par un partenariat de sécurité avec la Turquie, et à mesure que les relations de l’Arménie avec la Russie se sont dégradées.

Sous l’actuel Premier ministre Nikol Pashnyan, le gouvernement arménien a pris ses distances à la fois avec la Russie et avec le Haut-Karabagh, insistant sur le fait que le gouvernement arménien n’a rien à voir avec l’accord entre l’Azerbaïdjan et le gouvernement de facto de Stepanekert, et revenant même sur des garanties antérieures de ligne dure pour la région, comme un régime autonome, a déclaré Paghosyan à Vox. L’Arménie était réticente à s’impliquer dans cette dernière flambée de combats ; Pashinyan a déclaré qu’il ne laisserait pas le pays « traîner »[ged] … dans les opérations militaires.

La Russie, qui a contribué à négocier la paix en 2020, a également vu son rôle dans la région considérablement réduit. Les soldats de maintien de la paix russes ont maintenu le cessez-le-feu de 2020, mais leur influence s’est atténuée au fil des années, notamment en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Et leur présence n’a, au mieux, permis que de maintenir une paix précaire, avec des hostilités de faible niveau courantes dans la région.

«La guerre en cours en Ukraine a en effet affaibli le rôle de la Russie et, depuis 2022, couplée à [Azerbaijan’s] Au point de contrôle de Lachin et à la brève guerre récente qui s’est terminée par la capitulation des Arméniens locaux, l’Azerbaïdjan a acquis plus de contrôle sur les affaires de la région que la Russie ne l’avait auparavant », a déclaré Shiriyev.

La Russie a également eu du mal à maintenir la circulation des marchandises et des personnes à travers la seule connexion physique de la région avec l’Arménie, le couloir de Lachin. Cette zone est sévèrement restreinte par l’Azerbaïdjan depuis décembre 2022, a déclaré Shiriyev.

« Même avant décembre dernier, lorsque des militants soutenus par l’Azerbaïdjan ont lancé des manifestations près de la route exigeant le contrôle de l’Azerbaïdjan, Bakou a affirmé que la route était utilisée pour des transferts incontrôlés d’armes et de ressources naturelles de la région vers l’Arménie », a-t-il expliqué. En avril de cette année, l’Azerbaïdjan a établi un poste de contrôle frontalier sur le corridor de Latchine, bloquant progressivement les transports. Depuis lors, la situation humanitaire au Haut-Karabakh est devenue de plus en plus désespérée et un seul convoi humanitaire, du Comité international de la Croix-Rouge, a été autorisé à entrer dans la région depuis des mois.

Malgré le statut réduit de la Russie dans la région, le pays joue toujours un rôle administratif dans ce conflit, facilitant les discussions entre le gouvernement azerbaïdjanais et les autorités arméniennes locales. « Aujourd’hui, si le désarmement a lieu, les forces russes y joueront un rôle et, au fil du temps, elles coordonneront la mise en œuvre d’autres termes du cessez-le-feu », a déclaré Shiriyev à Vox. «Vues de Bakou [Russia’s] rôle de facteur stabilisateur, en particulier dans les zones où vivent les Arméniens locaux.

L’avenir semble difficile pour Pashinyan, car son opposition interne – qui est plus amicale que lui envers la Russie – exploite les protestations et la frustration à l’égard de Pashinyan au sujet du Haut-Karabakh pour tenter de le faire démissionner. « Les manifestations ont éclaté assez spontanément et ce n’est qu’après que l’opposition politique a voulu s’en emparer », a déclaré à Vox Meliqset Panosian, un chercheur indépendant basé à Gyumri.

Ce qui est pratiquement garanti, a déclaré Poghosyan, c’est la poursuite du conflit et une éventuelle déstabilisation régionale. Beaucoup en Arménie « se sentent humiliés », a-t-il déclaré à Vox ; Pour restaurer leur dignité, « ils seront plus enclins à avoir des opinions plus nationalistes ». L’Arménie courtise d’autres partenaires en matière de sécurité en plus de la Russie et pourrait aspirer à renforcer son armée dans les années à venir. Même s’il s’agit sans conteste du plus faible des deux États, il n’est pas à l’abri d’un conflit militaire. Les intérêts de la Russie, de la Turquie, des pays occidentaux et même de l’Iran se chevauchent et entrent en conflit dans la région, ce qui signifie que le potentiel d’animosité et d’hostilité pure et simple demeure.

Que se passe-t-il maintenant ? Honnêtement, c’est difficile à dire

Malgré le nouvel accord entre le Haut-Karabakh et l’Azerbaïdjan, de nombreuses inconnues subsistent, notamment à quoi ressemblerait la vie des Arméniens du Karabakh s’ils décidaient de rester dans la région. Les termes du cessez-le-feu de mercredi sont toujours en évolution, même si l’Azerbaïdjanais Aliyev a promis aux Arméniens du Karabakh un « paradis » au sein de l’Azerbaïdjan.

Dans l’immédiat, la première priorité est que l’aide humanitaire parvienne à la population du Haut-Karabakh, car de nombreuses personnes dans la région souffrent déjà d’une grave faim, a déclaré Poghosyan.

Rien n’indique pour l’instant que ceux qui restent bénéficieront de l’autonomie ; Comme l’a dit Poghosyan, la seule demande de Pashinyan, bien qu’il ne fasse pas partie du processus de négociation, est que les Arméniens de souche aient des droits sous la juridiction azerbaïdjanaise. Aliyev a promis que les Arméniens jouiraient du droit à leur propre langue et culture, mais les Arméniens ont exprimé leurs inquiétudes concernant la violence et même le nettoyage ethnique.

Ce n’est pas sans fondement, compte tenu de l’histoire de la région. Et selon un rapport du Département d’État de 2022, des preuves ont été trouvées de profanations de tombes arméniennes par des soldats azéris, ainsi que de « violations graves et graves des droits de l’homme » contre les minorités ethniques arméniennes, notamment « des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture et d’autres mauvais traitements et arbitraires ». détention, ainsi que la destruction de maisons, d’écoles et d’autres installations civiles.

Ces préoccupations rendent probable un exode du Haut-Karabakh. Poghosyan estime que 50 000 à 70 000 des quelque 120 000 Arméniens du Karabagh choisiront de quitter leurs foyers et chercheront un passage sûr vers l’Arménie ou vers d’autres endroits, notamment la Russie, où ils pourraient s’installer.

« Maintenant, la plupart d’entre eux veulent partir en Arménie, presque personne ne croit à la coexistence pacifique avec les Azerbaïdjanais », a déclaré à Vox Stepan Adamyan, un Arménien qui travaille avec des journalistes internationaux. « Toutes les heures [on Facebook] J’ai lu leurs messages disant « faites quelque chose, sortez-nous d’ici ».