Une famille a révélé l’horrible campagne de harcèlement qu’elle a subie de la part d’un voisin, notamment en créant de fausses publicités offrant des faveurs sexuelles qui ont incité des étrangers à se présenter chez eux.

Un employé de Telstra basé dans le Queensland a partagé les coordonnées de la famille en ligne après qu’une dispute au-dessus des palmiers sur leur propriété soit devenue incontrôlable.

Avant longtemps, le couple a été inondé de messages sexuels graphiques, ainsi que de menaces de mort visant leurs enfants et de textes explicites.

Il a distribué leurs informations personnelles en ligne, incitant des étrangers à se présenter chez eux dans l’espoir de recevoir des faveurs sexuelles et des massages.

La famille, qui souhaite garder l’anonymat, a déclaré à A Current Affair qu’elle était incroyablement angoissée après la campagne d’abus, qui a duré plus de six ans.

« Nos voisins sont absolument merveilleux, tout le monde s’entend et cette personne est apparue là-dedans comme un cancer et vient d’éroder mon plaisir et ma capacité à me sentir en sécurité dans ma propre maison », a déclaré la mère de deux enfants.

En 2014, la femme a commencé à vivre des incidents étranges lorsqu’elle a essayé d’envoyer et de recevoir des SMS.

Ce qu’elle supposait être un problème est devenu plus sinistre lorsqu’un employé d’Apple a appelé un numéro lié aux incidents et qu’un employé de Telstra a répondu.

Elle a ensuite reçu un appel du PDG de Telstra, David Thoday, qui lui a expliqué que le problème ferait l’objet d’une enquête.

Alors que les étranges incidents téléphoniques se sont arrêtés, la femme a reconnu plus tard le numéro impliqué lorsque le voisin a intenté une action auprès du tribunal civil et administratif du Queensland pour essayer de forcer ses voisins à couper leurs palmiers.

Il a affirmé que les arbres interrompaient sa vue sur la ville de Brisbane et qu’il voulait désespérément qu’ils soient enlevés.

C’était beaucoup plus sérieux que je ne le pensais

Le couple a déclaré que plusieurs des arbres avaient été « empoisonnés » et « mutilés » avant de recevoir le mot de la plainte.

Le voisin a dû envoyer une lettre pour les informer formellement de l’affaire, et la victime a immédiatement reconnu le numéro de téléphone sur l’en-tête.

« Dès que je l’ai vu, j’ai dit à mon mari » c’est le numéro de téléphone » et c’est là que j’ai réalisé que c’était beaucoup plus grave que je ne le pensais au départ », a déclaré la victime.

La femme a appelé pour discuter de la question avec Telstra, mais les responsables ont déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de prouver qu’un piratage téléphonique avait eu lieu.

Mais ce n’est que lorsque le procès QCAT de l’homme a échoué que l’infraction a pris une tournure encore plus sinistre.

L’homme a posté une publicité sur Gumtree offrant des services sexuels au domicile de son voisin, le jour même où elle avait essayé de réserver une femme de ménage sur le même site Web.

La victime a expliqué qu’elle avait été contactée plus tard par un homme du nom de «Kevin», qui a expliqué qu’il appelait à propos de la publicité en ligne.

Lorsqu’elle a demandé quelle expérience il détenait pour le poste, il a [her] avec une litanie de ses prouesses sexuelles ».

La femme a suggéré qu’il avait appelé le mauvais numéro, mais il lui a répété et a dit qu’il avait trouvé l’annonce sur Gumtree.

«J’ai dit » qu’est-ce que ça a dit? » et il m’a dit qu’il était intitulé « massage sensuel avec une torsion », alors j’ai raccroché assez rapidement sur Kevin », a-t-elle déclaré.

La mère paniquée a vérifié le site Web et a commencé à chercher jusqu’à ce qu’elle tombe sur l’annonce explicite – qui offrait un massage « et bien plus encore ».

L’annonce comprenait également les noms complets, l’adresse, le numéro de téléphone du domicile non inscrit et les numéros de téléphone portable du couple.

Elle a appelé son mari pour lui expliquer l’annonce et l’appel téléphonique.

La famille est trop traumatisée pour révéler publiquement son nom après tout ce qu’elle a enduré – y compris des hommes qui se sont présentés chez eux

«J’avais vraiment peur parce que je ne savais pas ce qui allait se passer… J’étais très, très bouleversée d’avoir deux enfants à la maison et il a dit« ne paniquez pas »», se souvient-elle.

Mais quelques instants plus tard, «le premier coup est venu à la porte» et un homme attendait.

La femme a dû expliquer que la publicité était en fait une farce et lui a demandé de partir.

Dès son retour à la maison, son mari a commencé à travailler pour faire retirer l’annonce.

Mais pour chaque élément qu’il avait supprimé avec succès, un autre apparaissait à sa place, énumérant à nouveau toutes leurs informations personnelles.

Peu de temps après, le couple a commencé à recevoir des messages photo érotiques et nus sur leurs téléphones.

« C’était un choc psychologique parce que nous ne savions pas quand ils venaient », a expliqué le père de deux enfants.

«Nous essayions d’arrêter ceux qui avaient été mis en place et comme nous pensions que nous les avions arrêtés, un autre serait affiché sur un autre site Web.

À ce stade, le couple était à bout de nerfs et a tenté de signaler l’affaire à la police.

Ils affirment que la police a semblé désintéressée par leurs affirmations et qu’on leur a dit de « placer une pancarte sur leur portail » pour expliquer que l’annonce était fausse.

Quel genre de personne s’en prendrait à un enfant? Ses enfants ont le même âge que le mien.

Ce n’est que lorsque le couple a reçu une menace de mort par e-mail – ciblant également leurs jeunes enfants – que la police a pu arrêter le voisin.

L’e-mail indiquait « toute votre fin n’est pas loin », puis incluait les initiales des noms des enfants du couple.

«Quel genre de personne s’en prendrait à un enfant? la femme a demandé A Current Affair. «Je ne comprendrai jamais ça, ses enfants ont le même âge que mes enfants, je ne comprendrai jamais ce qu’il pensait.

L’homme de 48 ans a été accusé de harcèlement criminel, de menaces de violence et de piratage informatique.

Trois ans plus tard, il a finalement fait face au tribunal du district du Queensland la semaine dernière, où il a plaidé coupable à deux accusations de harcèlement criminel.

L’accusation de piratage a été abandonnée.

La juge Julie Dick a noté que l’infraction de l’homme était particulièrement « dérangeante » et « déterminée » car il avait été condamné à 18 mois de prison, selon A Current Affair.

La peine sera suspendue après seulement quatre mois de détention effective.

Alors que le couple et leurs enfants vont maintenant essayer de surmonter l’épreuve de six ans, ils disent que Telstra n’a pas été tenu pour responsable de « ne pas avoir mis un terme à cela ».

Un porte-parole de la société de télécommunications a affirmé que les préoccupations du couple avaient été prises au sérieux et avaient fait l’objet d’une enquête.

« Dans nos enquêtes, nous n’avons trouvé aucune preuve [he] avait abusé de son accès en tant qu’employé au réseau de Telstra ou aux systèmes clients », a déclaré un porte-parole.

‘Nous avons identifié que [he] s’était comporté sur le lieu de travail d’une manière qui enfreignait les politiques de notre entreprise, ce qui a conduit à son licenciement de son poste chez Telstra.