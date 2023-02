Le conflit de travail en cours déborde alors que les équipes de soccer canadiennes claquent Canada Soccer

Le conflit de travail en cours entre Canada Soccer et ses équipes masculine et féminine a dégénéré vendredi avec des menaces de grève de la part des femmes et un appel à la ministre des Sports, Pascale St-Onge, pour remplacer les hommes.

“Ça suffit”, a déclaré la capitaine féminine Christine Sinclair dans un message sur les réseaux sociaux.

Les deux équipes ont établi une liste de griefs dans des lettres ouvertes séparées publiées sur les réseaux sociaux.

L’équipe féminine s’est dite “indignée et profondément préoccupée par l’annonce de coupures importantes” dans les programmes de l’équipe nationale alors qu’elle se prépare pour la Coupe du monde de cet été.

« À moins de six mois du plus grand tournoi de l’histoire du football féminin, notre préparation pour la Coupe du monde et le succès futur du programme de l’équipe nationale féminine sont compromis par l’incapacité continue de Canada Soccer à soutenir ses équipes nationales », ont déclaré les femmes dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux.

“Malgré nos solides antécédents de succès et de réalisations historiques depuis plus d’une décennie, on continue de nous dire qu’il n’y a pas assez d’argent pour financer adéquatement notre programme et nos équipes de jeunes.”

Les deux équipes sont impliquées dans des négociations syndicales depuis des mois avec Canada Soccer. Les hommes canadiens ont refusé de jouer un match amical prévu à Vancouver l’été dernier en raison de leur mécontentement face à l’état des négociations, qui comprenait le partage des prix en argent de la Coupe du monde masculine au Qatar.

Les femmes classées sixièmes disent qu’on leur dit “de performer à un niveau de classe mondiale sans le même niveau de soutien que celui reçu par l’équipe nationale masculine en 2022, et avec des coupes importantes dans notre programme – simplement se contenter de moins .”

Les femmes disent que le nombre de joueuses et de personnel venant au camp a été réduit, tout comme les jours de camp d’entraînement.

“On nous a dit, littéralement, que Canada Soccer ne peut pas financer adéquatement l’équipe nationale féminine, et ils ont attendu pour nous le dire jusqu’à maintenant, alors que nous sommes à moins de six mois de la Coupe du monde.”

Les deux programmes et leurs équipes de jeunes associées ont vu leurs budgets “considérablement réduits”, ont déclaré les hommes classés au 53e rang.

“La façon dont Canada Soccer alloue ou utilise les fonds n’est pas claire et est entourée de secret”, indique leur communiqué.

La déclaration des hommes indique que Canada Soccer a « systématiquement refusé ou ignoré de manière flagrante les demandes d’accès de notre association de joueurs à ses dossiers financiers pour étayer ses affirmations selon lesquelles elle n’a pas les fonds nécessaires pour exploiter correctement Canada Soccer ou indemniser équitablement les joueurs ».

« Si la direction actuelle de Canada Soccer n’est pas disposée à prendre des mesures immédiates pour répondre aux demandes et aux préoccupations des joueurs, nous demandons à la ministre des Sports, l’honorable Pascale St-Onge, d’intervenir pour les retirer et de mandater le nouveau Canada La direction du football soit nommée et tenue de se conformer à ses objectifs mandatés et à toutes les exigences légales, soutenues par un financement fédéral », ont déclaré les hommes.

Canada Soccer n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La déclaration des femmes, publiée par l’Association canadienne des joueurs de soccer (ACPS) qui représente l’équipe féminine, était accompagnée du titre suivant : « Le moment est venu, nous prenons des mesures au travail.

La déclaration n’a pas précisé l’action de travail mais a appelé à une «nouvelle direction» si l’organe directeur n’est «pas disposé ou capable» de soutenir l’équipe.

« Nous nous engageons à faire tout ce qu’il faut pour sensibiliser le public à cette crise et forcer Canada Soccer à commencer à soutenir correctement les équipes nationales. »

Les Canadiennes doivent ouvrir le jeu le 16 février à la Coupe SheBelieves contre les É.-U. les mieux classées à Orlando. Le tournoi à quatre équipes fait partie de la préparation du Canada pour la Coupe du monde, qui débutera le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Earl Cochrane, secrétaire général de Canada Soccer, devait rencontrer les femmes en Floride lors d’une réunion préalablement organisée.

Canada Soccer a déclaré qu’il y aura de l’équité salariale dans les nouvelles ententes conclues avec les hommes et les femmes.

«Nous sommes fatiguées – fatiguées de devoir constamment nous battre pour un traitement juste et égal et pour un programme qui nous donnera une chance de réaliser ce que nous savons que cette équipe est capable de réaliser pour le Canada», ont déclaré les femmes dans leur déclaration.

—Neil Davidson, La Presse Canadienne

football