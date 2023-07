Le conflit de Taïwan frappera le Japon, les Philippines et la Corée du Sud le plus durement (EIU)

Des chars et des véhicules blindés taïwanais sont déployés lors d’un exercice de tir réel de 2 jours en septembre, au milieu des menaces croissantes de la Chine. Taipei a reçu plus de ventes d’armes et d’armes des États-Unis, tout en renforçant ses liens avec des pays comme le Japon, le Royaume-Uni, le Canada et l’Inde, alors que Pékin s’engage à unifier Taiwan sans exclure la possibilité de recourir à la force. (Photo de Ceng Shou Yi/NurPhoto via Getty Images) Nurphoto | Nurphoto | Getty Images

Le Japon, la Corée du Sud et les Philippines seront les plus durement touchés en cas de conflit entre Taïwan et la Chine, selon un rapport de l’Economist Intelligence Unit. L’EIU définit un conflit comme un « scénario de conflit complet, impliquant une participation militaire directe de la Chine, de Taïwan et des États-Unis » et basé sur la présomption d’une escalade par la Chine. Pour être clair, l’EIU évalue le risque d’un assaut militaire chinois direct sur Taïwan comme « très improbable. » Mais si cela se produisait, les trois économies seraient « les plus vulnérables » en raison de leur proximité avec le détroit de Taïwan et de leurs liens commerciaux étroits avec la Chine, mais plus important encore, parce que ces trois pays sont des alliés conventionnels des États-Unis. La Chine considère Taiwan comme une province séparatiste qui devrait être réunifiée avec le continent. Le président chinois Xi Jinping a déjà dit La Chine « s’efforcera d’atteindre la perspective d’une réunification pacifique », mais « ne promettra jamais de renoncer à l’usage de la force ». Taïwan se considère comme un État souverain et séparé de la Chine, s’étant gouverné depuis que le gouvernement nationaliste a fui le continent en 1949 à la suite d’une longue guerre civile. Les tensions entre les gouvernements taïwanais et chinois ont augmenté au fil des ans et les visites de politiciens américains de haut niveau à Taïwan ont suscité la colère de Pékin. Le rapport souligne que le Japon, la Corée du Sud et les Philippines hébergent des bases américaines, ce qui souligne leur vulnérabilité à une attaque chinoise préventive, si la Chine choisit d’entrer en guerre. « Nous nous attendons à ce que la participation des États-Unis active les alliances de sécurité régionales de ce pays, portant directement

implications pour l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, les Philippines et la Corée du Sud (ainsi que d’autres pays qui hébergent des bases américaines, comme la Thaïlande et Singapour). » Les porte-parole de l’ambassade de Chine à Singapour et du bureau de représentation de Taipei à Singapour n’étaient pas immédiatement disponibles lorsqu’ils ont été contactés par CNBC.

Les États-Unis n’ont pas de traité de défense mutuelle avec Taïwan et ne sont pas obligés de défendre l’île. Cependant, le Loi de 1979 sur les relations avec Taiwan déclare que les États-Unis « mettront à la disposition de Taïwan les articles de défense et les services de défense » nécessaires pour « permettre à Taïwan de maintenir des capacités d’autodéfense suffisantes ».

« Sévèrement exposé »

L’EIU a également nommé quelques « marchés très exposés »: l’Australie, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam, ainsi que Hong Kong. En particulier pour Hong Kong, l’EIU souligne qu’elle est moins exposée au risque de dévastation physique qu’aux répercussions des probables interdictions économiques, financières et d’investissement sur la Chine. Hong Kong, une ancienne colonie britannique, est revenue à la domination chinoise en 1997. Le centre financier asiatique est régi selon le principe « un pays, deux systèmes », ce qui lui donne plus d’autonomie que les autres villes de Chine continentale. Le rapport indique qu’en cas de conflit, et si des sanctions sont appliquées à la fois à la Chine (et à Hong Kong par extension), cela entraînerait un exode d’une part importante de la population de la ville et une fuite des capitaux, ainsi qu’une forte baisse dans les flux de capitaux entrants.

Quant à l’Australie, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam, l’EIU a estimé que les risques auxquels ils étaient confrontés étaient principalement dus à leurs liens commerciaux étendus avec la Chine ; leur dépendance vis-à-vis des semi-conducteurs de Taiwan ; et l’importance des flux commerciaux mondiaux pour leurs économies locales. En outre, la Malaisie et le Vietnam seraient exposés à un conflit potentiel avec la Chine si les hostilités à travers le détroit débordaient et déclenchaient un conflit dans la mer de Chine méridionale. La Malaisie et le Vietnam ont tous deux des revendications concurrentes avec la Chine dans la voie navigable contestée. Par ailleurs, l’EIU a estimé que l’Australie serait gravement exposée si un conflit éclatait, car le pays est plus activement engagé dans les questions de sécurité régionale, ce qui suggère qu’il pourrait jouer un rôle plus direct dans tout conflit inter-détroit. En outre, sa participation au pacte AUKUS et aux déploiements de navires de guerre en mer de Chine méridionale indique un « fort intérêt à dissuader (et punir) les violations du statu quo sécuritaire asiatique ». AUKUS est une alliance de sécurité impliquant l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui cherche à renforcer la coopération et la collaboration en matière de renseignement sur les capacités avancées entre eux.

Sur le plan intérieur, l’Australie a également « une perception populaire et officielle aigrie de la Chine, ce qui pourrait créer suffisamment d’élan politique intérieur pour que le pays réagisse fermement en cas de guerre contre Taïwan ». L’Australie et la Chine sont enfermées dans des tensions commerciales depuis que Canberra a soutenu les appels à une enquête internationale sur la façon dont Pékin a géré la pandémie de coronavirus.

Taïwan et l’industrie mondiale des puces

Taïwan, étant l’économie au centre de tout cela, subira les conséquences les plus graves en cas de conflit inter-détroit, envoyant des chocs qui se répercuteront sur l’industrie mondiale des semi-conducteurs. The Economist en mars estimé que Taïwan produit à lui seul 60 % des puces semi-conductrices du monde et 90 % des puces les plus avancées. L’EIU a déclaré qu’un conflit couperait les fonderies de Taiwan et, au mieux, les liaisons aériennes et maritimes seraient interrompues. Au pire, les installations de fabrication de puces de Taiwan seraient complètement détruites. Dans les deux cas, l’impact se fera sentir aussi bien en amont qu’en aval.

Les producteurs d’équipements de fabrication de puces avancés ne pourront pas faire entrer leurs marchandises dans les fonderies de Taïwan, et les puces finies de Taïwan ne pourront pas être exportées, ce qui affectera les clients qui dépendent de ces puces finies pour leurs produits, comme les smartphones et les automobiles. D’autres marchés seront également impactés par un conflit autour de Taïwan. Le rapport de l’EIU a évalué « l’exposition aux puces taïwanaises importées » comme un risque pour les économies asiatiques et a constaté que le Japon était en tête de la région, avec 47,6 % de ses importations totales de puces en provenance de Taïwan. Singapour et la Malaisie complètent le trio de tête, dépendant des puces taïwanaises pour 40,5 % et 27,2 % de leurs importations totales de puces, respectivement. L’EIU a reconnu que la Chine elle-même est un important exportateur de semi-conducteurs, mais a déclaré qu’en cas de conflit inter-détroit, l’approvisionnement sur le marché chinois serait difficile, en raison de la logistique perturbée et des interdictions probables des États-Unis et d’autres.