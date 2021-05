Le conflit de Gaza avec Israël a des civils au bord de la catastrophe alors que les déplacés et les blessés pourraient propager Covid comme une traînée de poudre

Les MÉDECINS ont révélé les horreurs sur la ligne de front de Gaza alors que les combats se poursuivent entre Israël et le groupe terroriste Hamas – avec des craintes que Covid ne se propage comme une traînée de poudre.

Le Dr Natalie Thurtle, la coordinatrice de Medicines Sans Frontiers (Médecins Sans Frontières), a raconté au Sun Online les conditions « vraiment inhumaines » alors que leur clinique dans la ville de Gaza avait été endommagée par une frappe aérienne.

La violence a de nouveau fait rage entre Israéliens et Palestiniens au cours des deux dernières semaines alors que les manifestations et les troubles se sont transformés en frappes aériennes et en attaques à la roquette.

Le Dr Thurtle, qui est basé à Jérusalem, a déclaré au Sun Online que l’équipe de MSF dans la bande de Gaza travaillait par équipes de 24 heures dans une tentative désespérée d’aider les blessés.

Elle a déclaré que le système de santé de la région « ne pouvait pas faire face » à la crise actuelle et a appelé à la fin de la violence – ou au moins à un cessez-le-feu afin que les fournitures médicales en baisse puissent être réapprovisionnées.

Le sang est à court, les ambulances ont du mal à parcourir les routes bombardées, les hôpitaux et les cliniques ont été endommagés, et on craint maintenant que Gaza soit sur la bonne voie pour l’épidémie de Covid.

Le centre de dépistage du Covid-19 à Gaza a été détruit et environ 40 000 personnes sont désormais déplacées et cherchent un abri.

Le Dr Thurtle a averti que le virus mortel est « susceptible de se propager » – l’OMS affirmant que seulement 38 000 personnes à Gaza sur deux millions ont reçu le premier coup, moins de 2% de la population.

C’est un contraste frappant avec Israël qui a donné sa première dose à plus de 60% de la population.

MSF a déclaré que Gaza était poussée au «bord de la catastrophe».

Les taux de Covid étaient tombés à environ 100 par jour dans l’État de Palestine, contre près de 3 000 le mois dernier.

«Mes collègues de Gaza sont terrifiés, nous leur parlons tous les jours et c’est extrêmement confronté», a-t-elle déclaré à The Sun Online.

«La plupart sont principalement préoccupés par l’impact sur leurs enfants, terrifiés chaque nuit dans leurs sous-sols.

« Ce qu’ils vivent est vraiment inhumain. »

On estime aujourd’hui que 212 personnes – dont 61 enfants – ont été tuées à Gaza, avec plus de 1 300 blessés, tandis que 9 personnes sont mortes en Israël, dont un enfant, avec environ 560 blessés.

Israël lance des frappes aériennes contre les Palestiniens en réponse aux militants du Hamas qui leur tirent des roquettes depuis la bande de Gaza.

Les forces israéliennes insistent sur le fait qu’elles tentent de frapper les forces et les dirigeants terroristes – mais les dommages collatéraux s’accroissent au milieu des craintes d’une nouvelle crise humanitaire à Gaza.

Le Dr Thurtle a déclaré au Sun Online: «Israël doit arrêter ces attaques car elles tuent des civils, dont 30% sont des enfants, et endommagent les infrastructures de santé, y compris la clinique de MSF, malgré les tentatives de rester ciblées.

« Nous avons également besoin d’un accès sûr pour le personnel humanitaire et les fournitures à négocier immédiatement. »

Les photos montrent que la clinique MSF a vu sa paroi latérale ouverte – avec un certain nombre de personnes tuées dans la grève à proximité alors que celles de la clinique se sont échappées indemnes.

Il était utilisé pour traiter les brûlures, mais la salle stérile de la clinique est restée inutilisable en raison de craintes d’infection.

Notre personnel craint constamment pour sa vie et ses moyens de subsistance Dr Natalie Thurtle

«Notre personnel craint constamment pour sa vie et ses moyens de subsistance», a déclaré le Dr Thurtle.

«Il est extrêmement difficile pour notre personnel de travailler dans ces conditions.

«Le personnel a perdu son logement, notre clinique a été endommagée, et l’impact sur la santé mentale de la vie et du travail pendant les conflits est immense.

«L’accès est un défi sérieux, nous n’avons jusqu’à présent pas été en mesure de fournir du personnel ou des fournitures supplémentaires à Gaza.

«Le personnel à Jérusalem et en Cisjordanie travaille dans des conditions de troubles nocturnes, les tirs, les gaz lacrymogènes et les incendies étant monnaie courante».

Le Dr Natalie Thurtle a évoqué la situation « inhumaine » à Gaza Crédit: Tetiana Gaviuk / MSF

La clinique de MSF dans la ville de Gaza a été endommagée lors des frappes aériennes

L’équipe MSF travaille actuellement à l’hôpital Al-Awda, dans le nord de Gaza, où elle travaille pour aider à effectuer des opérations vitales.

Le Dr Thurtle a déclaré qu’il y traitait chaque jour jusqu’à 45 patients – principalement des femmes et des enfants – qui souffrent de blessures profondes et de graves brûlures causées par les frappes aériennes.

«Le ministère de la Santé rapporte qu’il va bientôt manquer de poches de sang, ce qui signifie que les patients ne peuvent pas être transfusés avec du sang, qui est un traitement vital pour les traumatismes», a-t-elle déclaré.

«Il n’y a pas de cessez-le-feu actuel et par conséquent, les stocks et les ressources humaines continuent de s’épuiser à mesure que les infrastructures sont détruites.

Les yeux du monde entier sont tournés vers la crise actuelle alors que les appels à un cessez-le-feu se multiplient.

De nouvelles frappes aériennes ont été déclenchées avant l’aube mardi alors que 100 bombes et missiles sont tombés au-dessus de la bande de Gaza – détruisant un bâtiment dans la ville de Gaza.

Histoire de la Palestine et d’Israël LE conflit israélo-palestinien a grondé pendant des décennies, après avoir commencé sur un différend entre la terre et les frontières. La zone de terre en question, anciennement connue sous le nom de Palestine, était initialement habitée par une minorité juive et une majorité arabe. Cependant, entre les années 1920 et 1940, les Juifs ont commencé à arriver en grand nombre alors qu’ils fuyaient la persécution et cherchaient plus tard une patrie après l’Holocauste. Lorsque les dirigeants britanniques sont partis en 1948, les dirigeants juifs qui y vivaient ont déclaré la création de l’État d’Israël. Pourtant, de nombreux Arabes vivant déjà dans la région s’y sont opposés et la guerre entre les deux parties a suivi. Des centaines de milliers de Palestiniens ont fui ou ont été contraints de quitter leurs maisons dans le cadre de ce qu’ils appellent «la catastrophe». Au moment où les combats se sont terminés par un cessez-le-feu l’année suivante, Israël contrôlait la majeure partie du territoire. En 1967, après une nouvelle guerre, Israël a alors complètement occupé les zones palestiniennes où ses troupes sont restées pendant de nombreuses années. Israël a finalement quitté la bande de Gaza occupée par les Palestiniens en 2005, et le Hamas y a pris le contrôle après avoir remporté les élections. Mais, Israël contrôle toujours la plupart des frontières et du territoire côtier de Gaza, décidant qui peut entrer et sortir de Gaza, y compris les marchandises. Le Hamas a exigé qu’Israël mette fin à ses restrictions. Le Hamas affirme qu’Israël occupe la terre palestinienne et prétend résister à l’occupation en lançant des attaques à la roquette depuis Gaza, tandis qu’Israël riposte à ces attaques avec plus de force. Le Hamas – le plus grand de plusieurs groupes islamistes militants en Palestine – refuse de reconnaître Israël comme un pays et souhaite que les Palestiniens puissent retourner dans leur ancienne maison.

Le président américain Joe Biden a appelé à un cessez-le-feu, mais s’est arrêté avant d’exhorter Israël à arrêter ses bombardements à la suite d’une conversation avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

« Le président a réitéré son ferme soutien au droit d’Israël de se défendre contre les attaques à la roquette aveugles », a déclaré un communiqué de la Maison Blanche.

« Il a encouragé Israël à tout mettre en œuvre pour assurer la protection des civils innocents. Les deux dirigeants ont discuté des progrès des opérations militaires israéliennes contre le Hamas et d’autres groupes terroristes à Gaza.

« Le président a exprimé son soutien à un cessez-le-feu et a discuté de l’engagement des États-Unis avec l’Égypte et d’autres partenaires à cette fin. »

Le Hamas a menacé Israël de nouvelles frappes, l’armée israélienne affirmant avoir tué plus de 150 terroristes.

Israël affirme également avoir détruit neuf miles de tunnels souterrains utilisés par des terroristes qui creusaient sous la ville de Gaza – connu sous le nom de « métro ».

Le groupe militant a promis de lancer une nouvelle vague d’attaques à la roquette contre Tel Aviv.

C’est un jeu de blâme implacable entre les deux parties, le Hamas déclarant plus tôt que les frappes étaient un «meurtre prémédité» de civils.