Le conflit avec le Hamas va durer des mois – ancien chef de la défense israélienne

Mais Israël ne sera victorieux qu’une fois la reconstruction terminée, ce qui prendra des années, a déclaré Benny Gantz.

Il est peu probable que le conflit entre le groupe armé palestinien Hamas et Israël se termine de si tôt, a déclaré mercredi Benny Gantz, membre du cabinet de guerre d’urgence du pays et ancien ministre de la Défense, ajoutant que les hostilités à grande échelle pourraient s’étendre au-delà de Gaza.

S’exprimant lors des funérailles d’Ofir Libstein, chef du conseil régional qui aurait été tué par des militants du Hamas, Gantz a prédit que les combats « cela prendra beaucoup de temps. »

« La guerre dans le sud – et si nécessaire aussi dans le nord ou ailleurs – pourrait prendre des mois, et la reconstruction prendra des années. Seulement quand [the rebuilding] est terminé, nous serons victorieux », » a-t-il déclaré, cité par le Times of Israel.

En faisant référence à un potentiel front nord, Gantz, qui a été ministre de la Défense et est maintenant ministre sans portefeuille, faisait référence à une situation turbulente à la frontière entre Israël et le Liban, qui abrite le groupe militant Hezbollah. De plus, Israël occupe une partie du plateau du Golan revendiqué par la Syrie.

Selon le ministre, l’objectif d’Israël « Il ne s’agit pas seulement de vaincre le Hamas, mais de promettre que le Sud sera un paradis à 100 %. »

« Après avoir gagné, sur tous les fronts sur lesquels nous combattons, nous nous consacrerons à cette reconstruction. » il a dit.

Pendant ce temps, s’adressant à la Douzième chaîne israélienne, Gadi Shamni, ancien commandant de la division Gaza de Tsahal, a suggéré que les États-Unis, l’allié clé de son pays, « s’attend à ce que nous détruisions le Hamas. » Il estime que l’armée israélienne est à la hauteur de la tâche et qu’elle est capable de terminer la mission dans un délai de six à huit mois.

Cependant, commentant la chronologie potentielle du conflit, l’ancien chef de la CIA, David Petraeus, a averti que la campagne terrestre d’Israël à Gaza pourrait s’avérer « Mogadiscio sous stéroïdes » faisant référence à une bataille sanglante de 1993 impliquant les forces américaines dans la capitale somalienne.

« Vous verrez des kamikazes, vous verrez des engins explosifs improvisés, il y aura des embuscades, des pièges, et le contexte urbain, encore une fois, ne pourrait pas être plus difficile. » il a dit à Politico.

Le violent conflit entre le Hamas et Israël a éclaté le 7 octobre lorsque le groupe militant a lancé une attaque surprise au missile et au sol sur le pays, les hostilités ayant fait des milliers de morts et de blessés. En réponse, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël était en guerre, promettant des représailles. Jusqu’à présent, le conflit a coûté la vie à plus de 3 700 Palestiniens et 1 400 Israéliens, selon les données officielles.