NATIONS UNIES (AP) – Les Nations Unies ont averti mardi qu’une offensive des rebelles houthis au Yémen avait intensifié le conflit de près de six ans dans le pays le plus pauvre du monde arabe alors qu’il «accélérait vers une famine massive».

L’envoyé spécial de l’ONU Martin Griffiths et le chef humanitaire de l’ONU Mark Lowcock ont ​​brossé un tableau sombre de la crise politique, économique et humanitaire au Yémen, qui est exacerbée par le blocus gouvernemental des navires de carburant entrant dans le principal port du pays, Hodeida, contrôlé par les Houthis.

L’intensification des combats s’inscrit dans le cadre d’une poussée diplomatique internationale et régionale pour mettre fin au conflit qui a commencé avec la prise de contrôle de la capitale Sanaa en 2014 par les Houthis soutenus par l’Iran. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite, soutenue par les États-Unis et alliée au gouvernement, combat les rebelles depuis mars 2015.

L’envoyé du président américain Joe Biden au Yémen, Tim Lenderking, a exhorté la semaine dernière les Houthis à accepter une proposition de cessez-le-feu.

Griffiths a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que l’offensive des Houthis sur la province centrale riche en pétrole de Marib, le dernier bastion du gouvernement dans la moitié nord du Yémen, a mis en danger environ un million de civils déjà déplacés. Les forces combattantes des deux côtés ont subi «de lourdes pertes», a-t-il déclaré.

Les frappes de missiles et de drones depuis les zones contrôlées par les Houthis vers l’Arabie saoudite visant les infrastructures civiles et commerciales «ont également augmenté de manière significative ces dernières semaines», a déclaré Griffiths. Et les frappes aériennes de représailles contre la ville de Sanaa «mettent également des civils en danger».

Griffiths a déclaré que d’autres fronts se sont également ouverts, les forces gouvernementales ayant lancé plus tôt ce mois-ci une offensive contre les positions rebelles dans l’ouest de la province de Hajjah et combattant dans la province méridionale de Taiz, tenue par le gouvernement.

Le résultat a été «une détérioration dramatique» du conflit, at-il dit.

En plus des souffrances des Yéménites, Griffiths a appelé à une enquête indépendante sur la cause de l’incendie de la semaine dernière dans un centre de détention houthi à Sanaa, où se trouvaient principalement des migrants éthiopiens qui ont tué des dizaines de personnes et gravement blessé plus de 170 personnes.

L’histoire continue

Sur le plan humanitaire, le Yémen, qui importe la plupart de ses denrées alimentaires et autres produits de base, reste la pire crise au monde.

Griffiths et Lowcock ont ​​tous deux exhorté l’entrée de navires de carburant à Hodeida, avertissant que le blocus depuis janvier a augmenté les prix de la nourriture et d’autres biens et a mis en danger les hôpitaux et autres services, y compris l’eau qui a besoin de carburant pour ses pompes.

«À l’heure actuelle, 13 navires de carburant attendent à l’extérieur de Hodeida, transportant deux mois d’importations», a déclaré Lowcock, expliquant que le gouvernement ne les dédouanait pas en raison d’un différend avec les Houthis sur les revenus des redevances et des taxes sur les navires pétroliers.

Malgré l’escalade récente des combats à Marib et ailleurs, Lowcock a déclaré au Conseil de sécurité que «l’engagement renouvelé des États-Unis en faveur d’une solution diplomatique a ouvert une fenêtre à quiconque souhaite sérieusement mettre fin à la guerre».

Il a de nouveau averti que «le Yémen se dirige vers une famine massive» et a déclaré que «cette opportunité serait gâchée si le Yémen basculait dans la famine».

«J’appelle donc à nouveau tout le monde à faire tout ce qui est en son pouvoir – y compris l’argent pour l’opération d’aide – pour mettre fin à la famine», a déclaré le sous-secrétaire général aux affaires humanitaires.

Une conférence de promesses de dons de l’ONU le 1er mars a recueilli 1,7 milliard de dollars décevants, soit moins de la moitié de ce dont les agences humanitaires ont besoin cette année, ce qui signifie que «nous n’avons pas assez d’argent pour arrêter la famine», a déclaré Lowcock.

La semaine dernière, le chef du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, David Beasley, qui venait de rentrer du Yémen, a déclaré au conseil que c’était «l’enfer sur terre dans de nombreux endroits» et a averti que «nous nous dirigeons droit vers la plus grande famine de l’histoire moderne».

«Plus de 16 millions de personnes font maintenant face à des niveaux de crise de la faim ou pire», a déclaré Beasley.

Griffiths a déclaré qu’avec l’arrivée de la famine, « un cessez-le-feu à l’échelle nationale, ainsi que l’ouverture de l’aéroport de Sanaa et la garantie d’un flux sans entrave de carburant et d’autres produits vers le Yémen via les ports de Hodeida, sont des impératifs humanitaires urgents. »

L’envoyé de l’ONU a déclaré que l’engagement américain «nous donne à tous plus d’énergie et beaucoup d’espoir».

Mais Griffiths a exprimé son inquiétude quant au fait que «le simple fait de se réunir autour de la table pour discuter des contours de la fin de la guerre est présenté comme une concession plutôt qu’une obligation».

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré que l’administration Biden intensifiait la diplomatie pour parvenir à un cessez-le-feu et négocier la fin du conflit, «mais il ne peut y avoir ni cessez-le-feu ni paix au Yémen si les Houthis poursuivent leurs attaques quotidiennes contre le peuple yéménite, l’Arabie saoudite et d’autres pays de la région. »