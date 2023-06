Le conflit au Soudan montre comment la paix pourrait s’effondrer au Soudan du Sud si le monde ne regarde pas, selon l’envoyé de l’ONU

NATIONS UNIES (AP) – L’envoyé de l’ONU pour le Soudan du Sud a averti mardi le Conseil de sécurité de ne pas quitter des yeux la plus jeune nation du monde, affirmant que le conflit au Soudan voisin montre « à quelle vitesse les gains de paix durement acquis peuvent s’effondrer ».

Nicholas Haysom a déclaré que l’impact du conflit « se déploie sur plusieurs fronts », avec plus de 117 000 femmes, enfants et hommes fuyant vers le Soudan du Sud, où des affrontements violents persistent également, et le gouvernement a du mal à mettre en œuvre les dispositions les plus difficiles d’un fragile 2018 accord de partage du pouvoir et se diriger vers les premières élections du pays en tant que nation indépendante.

Il a déclaré que la capacité du gouvernement et des organisations humanitaires à absorber les nouveaux arrivants – dont 93 % sont des Sud-Soudanais de retour dans le pays – « est mise à rude épreuve », avec des ressources locales limitées et des goulots d’étranglement dans les villes frontalières, en particulier Renk.

Le conflit, qui a éclaté à la mi-avril, clôturant des mois de tensions croissantes entre les chefs de l’armée soudanaise et le puissant groupe paramilitaire connu sous le nom de Forces de soutien rapide, a également eu un impact économique dans un Soudan du Sud déjà fragile, a déclaré Haysom.

L’interruption soudaine des importations en provenance du Soudan a mis les produits de base « hors de portée » pour les gens ordinaires au Soudan du Sud, a-t-il dit, et si les exportations de pétrole du Soudan du Sud via le principal port maritime du Soudan, Port Soudan, sont interrompues comme récemment menacées, l’effet sur l’économie dépendante du pétrole du pays pourrait être « dévastatrice ».

Il y avait de grands espoirs lorsque le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan en 2011 après un long conflit. Mais le pays a sombré dans une guerre civile en décembre 2013, largement basée sur des divisions ethniques lorsque les forces fidèles à l’actuel président, Salva Kiir, ont combattu celles qui étaient fidèles à l’actuel vice-président, Riek Machar.

La guerre, qui a fait près de 400 000 morts et plus de 4 millions de déplacés, s’est terminée avec l’accord de paix de 2018, réunissant Kiir et Machar dans un gouvernement d’union nationale. En vertu de l’accord, les élections devaient avoir lieu en février 2023, mais en août dernier, elles ont été reportées à décembre 2024.

Alors que les affrontements à grande échelle se sont calmés, la violence dans certaines parties du Soudan du Sud persiste, tuant 2 240 personnes l’année dernière, selon l’Armed Conflict Location & Event Data Project. Plus tôt ce mois-ci, au moins 20 personnes ont été tuées et plus de 50 blessées lors d’affrontements intercommunautaires dans un camp de protection des Nations Unies dans le nord du pays.

La mise en œuvre de l’accord de paix a été lente. Une constitution permanente n’a toujours pas été rédigée. Aucun recensement n’a été effectué. Les dispositifs de sécurité, considérés comme l’épine dorsale de l’accord, ne sont que partiellement achevés. Quelque 83 000 soldats de l’opposition et des forces gouvernementales sont censés s’unir dans une armée nationale, mais jusqu’à présent, 55 000 ont obtenu leur diplôme et doivent encore être déployés. D’autres languissent dans des centres de formation avec de mauvaises conditions et peu de nourriture.

Haysom a déclaré que sur le front politique, le conflit soudanais « réduit la bande passante indispensable (à la fois nationale et internationale) pour attirer l’attention sur le Soudan du Sud pendant cette phase critique de sa transition ».

Le président du Soudan du Sud, Kiir, a dirigé les efforts du groupe régional IGAD pour mettre fin au conflit entre les généraux rivaux du Soudan, que Haysom a qualifié de « louable ». Mais il a souligné que le calendrier du processus de paix et des élections au Soudan du Sud ne devrait pas devenir « le coût d’opportunité de ces efforts ».

Haysom a averti que les impacts humanitaires, économiques et politiques des combats soudanais exacerbent « les déclencheurs et moteurs de conflit existants » au Soudan du Sud, et « compliquent une situation de sécurité déjà précaire à travers le pays ».

Il a souligné que les éleveurs de bétail migrateurs du nord refusaient de retourner au Soudan, ce qui risquait d’entraîner des affrontements avec les communautés agraires sud-soudanaises et une concurrence accrue pour les ressources rares, notamment l’eau, par exemple.

Haysom a appelé à redoubler d’efforts au Soudan du Sud pour rédiger une constitution et organiser des élections.

« Selon notre estimation, le processus d’élaboration de la constitution a 10 mois de retard, les élections sont prévues avec huit mois de retard et plusieurs aspects des dispositions de sécurité transitoires sont suspendus », a-t-il déclaré.

L’envoyé de l’ONU a déclaré que le Soudan du Sud n’était pas prêt aujourd’hui à lancer un processus électoral, mais qu’il pourrait être possible de combler l’écart s’il y avait un effort uni de toutes les parties.

Edith M. Lederer, Associated Press