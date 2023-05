Le conflit au Soudan déplace plus de 1,3 million de personnes, dont quelque 320 000 vers les pays voisins

Les combats entre l’armée soudanaise et une puissante force paramilitaire ont déplacé plus de 1,3 million de personnes, a annoncé mercredi l’agence onusienne pour les migrations.

L’Organisation internationale pour les migrations a déclaré que les affrontements ont forcé plus d’un million de personnes à quitter leur foyer pour des zones plus sûres à l’intérieur du Soudan. Quelque 320 000 autres ont fui vers les pays voisins que sont l’Égypte, le Soudan du Sud, le Tchad, l’Éthiopie, la République centrafricaine et la Libye.

Les combats ont éclaté le 15 avril après des mois d’escalade des tensions entre l’armée, dirigée par le général Abdel-Fattah Burhan, et les Forces de soutien rapide commandées par le général Mohamed Hamdan Dagalo. Le conflit a fait dérailler les espoirs soudanais de restaurer la fragile transition du pays vers la démocratie, qui a été perturbée par un coup d’État militaire mené par les deux généraux en octobre 2021.

Le conflit a tué au moins 863 civils, dont au moins 190 enfants, et blessé plus de 3 530 autres, selon les chiffres les plus récents du Syndicat des médecins soudanais – qui suit principalement les victimes civiles. Cela a également poussé le pays d’Afrique de l’Est au bord de l’effondrement, les zones urbaines de la capitale, Khartoum, et de sa ville voisine d’Omdurman se transformant en champs de bataille.

L’Egypte accueille le plus grand nombre de ceux qui ont fui, avec au moins 132 360 personnes, suivie du Tchad avec 80 000 et du Soudan du Sud avec plus de 69 000, a ajouté l’agence.

Des combats sporadiques se sont poursuivis mercredi dans plusieurs zones, malgré un cessez-le-feu conclu cette semaine. Des habitants ont rapporté avoir entendu des coups de feu et des explosions dans le centre de Khartoum ainsi que dans des zones proches d’installations militaires à Omdurman.

Le cessez-le-feu d’une semaine, négocié par les États-Unis et l’Arabie saoudite, est entré en vigueur lundi soir. Il s’agissait du dernier effort international visant à faire pression pour l’acheminement de l’aide humanitaire dans ce pays déchiré par le conflit.

Une déclaration conjointe des États-Unis et de l’Arabie saoudite mardi soir a averti que ni l’armée soudanaise ni les Forces de soutien rapide n’ont observé le cessez-le-feu à court terme.

« Le peuple soudanais continue de souffrir à cause de ce conflit dévastateur », indique le communiqué. Il a appelé les deux parties à « respecter pleinement leurs engagements » et à mettre en œuvre le cessez-le-feu temporaire pour acheminer l’aide humanitaire d’urgence.

Plus tôt mardi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a mis en garde les deux parties contre d’éventuelles sanctions si le dernier cessez-le-feu n’était pas respecté.

Les combats ont exacerbé les conditions humanitaires déjà désastreuses au Soudan. Selon l’ONU, le nombre de personnes ayant besoin d’assistance cette année a augmenté de 57 % pour atteindre 24,7 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population du pays. L’organisme international a déclaré qu’il aurait besoin de 2,6 milliards de dollars pour leur fournir l’aide humanitaire dont ils ont tant besoin.