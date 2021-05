Le conflit au Myanmar fait fuir des milliers de personnes alors que l’armée cible les rebelles

Le châtiment est venu rapidement. L’armée s’est emparée de la ville de Mindat, déclenchant une stratégie des «quatre coupes» utilisée contre d’autres groupes minoritaires, y compris les musulmans rohingyas en 2017. Les troupes arrivant par hélicoptère ont tiré de l’artillerie lourde sur des civils, selon les habitants, et ont coupé l’approvisionnement en nourriture et en eau. . Des soldats ont attaqué des maisons où ils soupçonnaient que des combattants de la milice se cachaient et ont tiré dans le cou d’une fillette de 10 ans, ont rapporté les médias locaux. La plupart des 12 000 habitants de la zone urbaine ont fui dans les collines, où ils recherchent de la nourriture et dorment dans des abris de fortune.