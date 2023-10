Le conflit au Moyen-Orient accroît les risques pour les perspectives économiques mondiales

Conflit au Moyen-Orient pourrait créer de nouveaux risques pour les perspectives économiques mondiales, laissant les banquiers centraux confrontés à de nouvelles pressions inflationnistes alors même qu’ils continuent de faire face aux retombées économiques de la pandémie de COVID et à l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a un an.

Terroristes du Hamas soutenus par l’Iran a frappé Israël ce week-end, tuant au moins 700 personnes lors des attaques les plus meurtrières que le pays ait connues depuis des décennies. Le gouvernement israélien a lancé des frappes aériennes sur la bande de Gaza contrôlée par le Hamas et mobilise des réservistes militaires en vue d’une réponse, tandis que le Hezbollah – un mandataire terroriste soutenu par l’Iran et basé au Liban – a exprimé son soutien au Hamas et reste une menace à la frontière nord d’Israël.

La perspective d’un conflit plus large au Moyen-Orient pourrait aggraver l’instabilité mondiale déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a près de 20 mois, perturbant les chaînes d’approvisionnement et minant la confiance économique dans le monde.

L’impact dépendrait de la durée et de l’intensité du conflit, ainsi que de sa propagation à d’autres parties de la région – qui abrite de grands producteurs de pétrole comme l’Iran et l’Arabie saoudite, ainsi que d’importantes voies de navigation qui traversent des points d’étranglement dans le détroit de Ormuz, Bab-el-Mandeb et le canal de Suez.

Les troupes israéliennes se rassemblent près d’un commissariat de police israélien bouclé qui a été endommagé lors des combats visant à déloger les militants du Hamas qui y étaient stationnés, le 8 octobre 2023. Le Premier ministre israélien du 8 octobre a mis en garde contre une guerre « longue et difficile », car les combats avec Le Hamas a fait des centaines de morts des deux côtés après une attaque surprise contre Israël par le groupe militant palestinien.

Agustin Carstens, directeur général de la Banque des règlements internationaux, a déclaré dans une présentation à la National Association for Business Economics qu’il était « trop tôt pour dire » quelles pourraient être les implications économiques d’un conflit au Moyen-Orient, même si les marchés pétroliers et boursiers pourraient voir retombées immédiates.

« Toute source d’incertitude économique retarde la prise de décision, augmente la prime de risque, et surtout dans cette région… il y a une appréhension quant à l’endroit où le pétrole va s’ouvrir », a déclaré Carl Tannenbaum, économiste en chef chez Northern Trust.

Il a ajouté que les marchés suivront « à quoi ressembleront les scénarios » et si, après des décennies d’instabilité au Moyen-Orient, cette explosion de violence se déroulera différemment. « La question sera de savoir si cette itération va déséquilibrer l’équilibre à long terme? »

Une salve de roquettes est tirée par des militants palestiniens depuis Gaza alors qu’un missile israélien lancé depuis le système de missiles de défense Iron Dome tente d’intercepter les roquettes tirées depuis la bande de Gaza au-dessus de la ville de Netivot, dans le sud d’Israël, le 8 octobre 2023.

« Le conflit présente un risque de prix du pétrole plus élevéset les risques pour l’inflation et les perspectives de croissance », a déclaré Karim Basta, économiste en chef chez Ill Capital Management.

La hausse des prix du pétrole, en particulier, pourrait miner la confiance économique résurgence de l’inflation des prix de l’énergie payés par les consommateurs à la pompe.

Ces risques pourraient laisser la Fed dans une impasse alors qu’elle réfléchit à l’opportunité de relever les taux d’intérêt une fois de plus cette année et à la durée pendant laquelle elle maintiendra les taux élevés.

Les partisans d’Israël font face à des rassemblements de soutien aux Palestiniens à Times Square à New York le 8 octobre 2023, après que le groupe militant palestinien Hamas a lancé une attaque contre Israël.

Réserve fédérale les responsables ont surveillé la récente hausse des rendements des bons du Trésor américain à la recherche d’indications selon lesquelles les investisseurs pourraient avoir poussé les conditions financières au-delà de ce qui est nécessaire pour freiner l’inflation et augmenté le risque d’un refroidissement trop spectaculaire de l’économie – ce qui pourrait faire dérailler l’« atterrissage en douceur » souhaité par la Fed pour cette crise inflationniste. faire du vélo.

Les bons du Trésor américain sont généralement considérés comme une valeur refuge en période d’incertitude économique et de crise, de sorte que le conflit pourrait provoquer une fuite des investisseurs en quête d’une sécurité relative. Les prix des obligations et les taux d’intérêt sont inversement corrélés, de sorte qu’une plus grande demande de bons du Trésor contribuerait à faire baisser les taux d’intérêt.

Si la baisse des taux d’intérêt peut servir de signal d’alarme d’une hausse de l’inflation en encourageant les consommateurs et les entreprises à emprunter et à dépenser davantage, le contexte d’une nouvelle guerre régionale au Moyen-Orient pourrait amener les marchés à tirer une conclusion différente dans ce cas.

