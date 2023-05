« Le conflit approche », prévient le secrétaire britannique à la Défense – RT World News

Wallace demande instamment une augmentation des dépenses militaires et suggère que la Grande-Bretagne pourrait être en guerre avec la Russie et la Chine d’ici la fin de la décennie

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a averti que le Royaume-Uni pourrait être en conflit direct avec la Russie et la Chine au cours des sept prochaines années et a appelé à une augmentation des dépenses militaires pour contrer la menace potentielle.

S’adressant au Financial Times vendredi, le responsable a affirmé que le monde serait « un endroit plus dangereux et instable » d’ici la fin de la décennie et que « La défense sera plus critique dans nos vies. » Il a expliqué que le monde voit « la fin de la période anormale [of peace] l’après-guerre froide » et cela « un conflit est à venir avec une gamme d’adversaires à travers le monde. »

Wallace a supplié le chancelier de l’Échiquier Jeremy Hunt d’établir un calendrier ferme pour augmenter les dépenses militaires du Royaume-Uni de 2,1 % à 2,5 % du produit intérieur brut. C’est après que Hunt ait précédemment exprimé son soutien à la proposition et promis en mars de fournir au ministère de la Défense 11 milliards de livres sterling supplémentaires (13,6 milliards de dollars) au cours des cinq prochaines années.

Le secrétaire à la Défense a également applaudi le projet récemment annoncé par l’Allemagne de créer un fonds de 100 milliards d’euros (107 milliards de dollars) pour moderniser ses forces armées, et l’a appelé « un message important pour [people] à travers la Grande-Bretagne que nous revenons à l’époque où il fallait investir dans la défense.















Cependant, alors que Wallace a fait pression pour plus de dépenses militaires et plus de soutien militaire pour l’Ukraine, il a également appelé à une réduction significative de la taille de la propre armée britannique. La semaine dernière, le Times a rapporté que le secrétaire à la Défense avait l’intention de poursuivre ses plans visant à réduire le nombre d’infanterie de 82 000 à un peu plus de 70 000 et le nombre de chars de 227 à 148.

« Nous avons trop d’infanterie – un héritage des guerres contre-insurrectionnelles en Afghanistan et en Irak. Nous avons besoin de plus d’artillerie. Le jury ne sait pas si vous avez besoin de chars de combat principaux », une source gouvernementale a déclaré au point de vente.

Pendant ce temps, des experts militaires ont averti que le Royaume-Uni pourrait ne pas être à la hauteur s’il devait avoir un engagement militaire avec un adversaire proche. Wallace lui-même avait précédemment déclaré que l’armée britannique est « évidés et sous-financés » tandis que le général à la retraite Richard Barrons affirmait que le Royaume-Uni serait à court de munitions en quelques heures en cas de conflit majeur.