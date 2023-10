JERUSALEM, Israël – Les forces israéliennes ont poursuivi leur pénétration dans la bande de Gaza en prévision d’une incursion terrestre. Après trois semaines de conflit, les combats dans la région s’étendent.

Le Pentagone a annoncé que des avions américains avaient lancé des frappes contre des milices soutenues par l’Iran après avoir attaqué à 13 reprises des bases américaines en Syrie et en Irak avec des drones et des roquettes.

Le porte-parole du Pentagone, le brigadier. Le général Pat Ryder a déclaré : « Encore une fois, notre objectif est d’éviter toute expansion régionale du conflit entre Israël et le Hamas. Mais nous sommes prêts à protéger et à défendre nos partenaires et nos intérêts, et nous agirons pour ce faire. Enfin, en matière de protection des forces, le message est simple. Comme le secrétaire Austin l’a toujours clairement indiqué, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour défendre nos troupes et nos intérêts à l’étranger. »

L’attaque américaine est intervenue alors que les troupes, chars et blindés israéliens ont attaqué jeudi le centre de la bande de Gaza pour la deuxième nuit consécutive. L’armée israélienne affirme avoir frappé un certain nombre de centres de commandement et de contrôle ainsi que des terroristes du Hamas.

L’armée israélienne a également poursuivi sa campagne aérienne et affirme avoir tué un certain nombre de dirigeants du Hamas responsables du massacre des Juifs du 7 octobre.

Israël continue de demander aux habitants du nord de Gaza de fuir la zone et les autorités ont publié une conversation téléphonique avec un habitant de Gaza qui affirme que le Hamas empêche les gens de se mettre hors de danger :

Officier de Tsahal : C’est un officier de Tsahal qui parle. Afin d’assurer votre sécurité personnelle, je vous demande de vous diriger d’urgence vers Khan Yunis.

Civil de Gaza : Où?

Officier de Tsahal : En direction de Khan Yunis, de toute urgence. Je ne veux pas que vous vous mettiez en danger, c’est pourquoi je vous dis d’aller vers Khan Yunis.

Civil de Gaza : Toutes les routes sont bloquées.

Officier de Tsahal : Comment ont-ils bloqué la route ? Explique moi.

Civil de Gaza : Ils tirent sur les gens.

Officier de Tsahal : Sur quoi tirent-ils ? Est-ce qu’ils tirent sur les gens qui tentent de partir ?

Civil de Gaza : Oui oui oui.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a appelé Israël à cesser ses attaques aériennes sur Gaza et a averti que la guerre pourrait s’étendre à d’autres régions du Moyen-Orient.

Il a déclaré : « J’ai réalisé que, selon les scénarios établis par le Hezbollah, toute mesure prise par la résistance (le Hezbollah) entraînerait un énorme tremblement de terre contre l’entité sioniste. »

Amirabdollahian a également averti les Nations Unies qu’elles frapperaient les États-Unis si Israël persistait dans ses bombardements sur la bande de Gaza.

Au milieu des combats, l’ancien envoyé américain Jason Greenblatt a vivement critiqué l’appel du président Joe Biden à une solution à deux États, permettant la création d’un État palestinien au Moyen-Orient, trois semaines seulement après le meurtre de 1 400 Israéliens, en tweetant : « Il n’y a pas de retour possible. le status quo.”

Aux États-Unis, les chrétiens ont manifesté leur soutien à Israël. L’Université Liberty a organisé une veillée de prière. Et jeudi, une table ronde de dirigeants chrétiens d’Amérique s’est également prononcée au nom de l’État juif.

Susan Michael, de l’ambassade chrétienne internationale de Jérusalem – États-Unis, a annoncé : « Les dirigeants chrétiens américains pour Israël sont un réseau de dirigeants chrétiens qui collaborent pour soutenir Israël et le peuple juif, et en seulement cinq jours, nous avons pu recueillir les signatures de plus de 115 dirigeants chrétiens issus de plus d’une centaine d’organisations ont signé trois lettres.

Michael a ajouté : « Le bien-être d’Israël et du peuple juif dans le monde est important pour nous et nous voulions ajouter la force de notre voix à celle du peuple d’Israël et des diverses organisations juives travaillant sur ces questions. »

“Nous continuons de prier pour tous ceux, y compris les Palestiniens qui ont été mis en danger par le Hamas et non par Israël”, a déclaré Troy Miller, du National Religious Broadcasters (NRB). soutien d’Israël. Et nous bénissons tout le peuple d’Israël et nous continuerons à prier pour eux tous.

