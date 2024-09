Le confinement est levé pour ExxonMobil à Beaumont

« Et lorsque cela se produit, cela entraîne des répercussions sur le reste de la raffinerie et, par mesure de précaution, nous avons décidé de décréter un abri sur place », a déclaré Mustian.

« Le dioxyde de soufre, s’il est inhalé, peut être un irritant pour le système respiratoire, c’est pourquoi on a demandé aux gens de rester à l’intérieur et de s’abriter sur place », a déclaré Mustian.

« Je tiens à remercier tous les employés d’ExxonMobil pour leur formidable réaction. Nous ne voulons jamais utiliser nos procédures d’intervention d’urgence ni la formation que nous donnons aux gens, mais ils sont entrés en action très rapidement et ont pu contenir la situation et empêcher qu’un événement plus grave ne se produise. Je suis donc très fier de nos employés et de la façon dont ils ont réagi aujourd’hui », a-t-il déclaré.