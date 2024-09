Le confinement est levé au lycée de Lake Brantley après la découverte d’une arme sur le campus

Le confinement a été levé au lycée Lake Brantley dans le comté de Seminole après que les autorités ont déclaré avoir découvert une arme sur le campus. Selon les écoles publiques du comté de Seminole, les autorités ont reçu des informations sur une éventuelle arme sur le campus, ce qui a rapidement conduit à une enquête. Un élève a été identifié, fouillé et, selon les autorités, retrouvé avec une arme à feu non chargée. Les autorités n’ont pas divulgué d’informations supplémentaires sur l’élève, mais ont déclaré que l’élève était actuellement en détention. « Tous les élèves et le personnel sont en sécurité pour le moment », a déclaré un responsable du SCPS dans une déclaration à WESH 2. Les forces de l’ordre ont terminé une fouille du campus et la classe a repris ses activités normales, a déclaré le district. >> Il s’agit d’une histoire en développement. WESH 2 mettra à jour cet article lorsque de plus amples informations seront disponibles.

