Le « confesseur de Poutine » nommé évêque du territoire ukrainien annexé

Le conseiller spirituel du président Vladimir Poutine a été nommé dans un diocèse du territoire ukrainien annexé.

Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe a décidé mercredi de nommer le métropolite Tikhon à la tête du diocèse de Crimée, situé dans une région occupée de l’Ukraine.

Tikhon est connu pour être un proche allié du président russe et a été qualifié de « confesseur de Poutine » par les experts.

LE PAPE AFFIRME QU’ISRAËL A LE « DROIT » DE « SE DÉFENDRE » ET PLEURE LES INNOCENTS À GAZA

Dans de nombreuses églises chrétiennes, un « confesseur » est un prêtre qui entend les confessions d’un individu et offre l’absolution des péchés.

Tikhon et Poutine ont été photographiés ensemble à plusieurs reprises, notamment en mars de cette année, lors de leur visite en Crimée à l’occasion du neuvième anniversaire de son annexion.

L’UKRAINE DEMANDE AU TRIBUNAL DE METTRE LE LEADER ORTHODOXE EN DOMICILE

Le gouverneur Sergueï Aksyonov, nommé par le gouvernement russe après l’annexion du territoire en 2014, a qualifié Tikhon de « l’un des prélats les plus célèbres et les plus influents » de l’Église orthodoxe russe, selon le Moscow Times.

Malgré ses liens étroits avec Poutine et le gouvernement russe, Tikhon a tenté de se présenter comme un sympathisant du peuple ukrainien depuis le début de l’invasion.

LE PAPE FRANÇOIS SALUE LE LEADER ORTHODOXE RUSSE AU MILIEU DE LA « MISSION » SECRÈTE DU VATICAN POUR METTRE FIN À LA GUERRE EN UKRAINE

« Nous devons parler de ce avec quoi nous nous réveillons, de ce qui nous passe la tête toute la journée et de ce avec quoi nous nous couchons : c’est l’Ukraine », a déclaré Tikhon en novembre 2022. « Il ne fait aucun doute que nous vivons une tragédie sans précédent. une étape fatidique dans la vie de notre peuple, de notre pays et de l’Ukraine.

« Comment ça va finir ? » continua l’évêque. « Nous prierons pour que, bien sûr, cela se termine dans la paix et en toute sécurité. Tout le monde appelle à la paix maintenant. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Tikhon — nom laïque Georgiy Alexandrovich Shevkunov — est actuellement évêque de Pskov et Porkhov.

Il occupera le poste laissé vacant par le départ à la retraite du métropolite Lazar de Simferopol.