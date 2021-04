Snowden a été désigné comme conférencier principal lors de la conférence en ligne de devenir riche rapidement de samedi dernier, organisée par le Private Investment Club (PIC) basé au Canada, qui se présente comme «Le plus grand club d’investissement immobilier d’élite en Amérique du Nord.» Le groupe a été fondé par Sunil Tulsiani, qui est décrit sur le site Web de PIC comme un ancien détective de police devenu investisseur immobilier, auteur à succès et coach d’affaires. Il utilise le pseudonyme «The Wealthy Cop» sur Twitter.

Selon Vice Magazine, avant que Snowden ne rejoigne, Tulsiani a exhorté le public de Zoom à acheter des billets à 47 $ pour une session VIP de la conférence, a agité un billet de 100 $ et a demandé aux gens de « Danse » pour cela, et a déclaré que l’histoire de Snowden devrait inspirer les participants à « Tuer le virus » de «Je ne peux pas me le permettre.» À un moment donné, un autre orateur aurait marché sur scène avec une pile de billets et en aurait jeté une partie en l’air.

La conversation de Tulsiani avec Snowden a commencé par une question sur l’exactitude de la représentation de l’ancien contractant de la NSA dans un biopic de 2016 réalisé par Oliver Stone.

Après quelques minutes à parler de la dénonciation, Snowden a inopinément fait la une de Tulsiani dans un reportage de 2017 de la CBC intitulé « Un homme nommé dans le cadre du programme Ponzi de 4,4 M $ à l’événement de Winnipeg ». L’histoire expliquait comment les régulateurs financiers canadiens mettaient auparavant les investisseurs en garde contre toute transaction avec Tulsiani.

«En tant que dénonciateur, il est de mon devoir, à la fois personnellement et professionnellement, de demander: est-ce vous?» Dit Snowden.

Tulsiani a répondu, « Oui. »

Snowden a déclaré que l’histoire de Tulsiani lui avait fait ressentir « très mal à l’aise avec cet événement, » et a exhorté tout le monde à « Vraiment question, est-ce le genre d’association qu’ils veulent avoir? »

«Allez-vous être en mesure de tenir les promesses que vous leur faites?» demanda-t-il à Tulsiani. «J’espère à Dieu que vous le ferez. Mais mon conseil à tout le monde lors de cet appel ce soir, à tous ceux qui regardent ça, est [to] recherchez dans quoi vous vous impliquez. Si vous dépensez de l’argent, êtes-vous sûr de vouloir le dépenser? »

« Réfléchissez bien si vous voulez prendre ça, parce que pour moi, mesdames et messieurs, ce soir – je ne le fais pas, » Dit Snowden et se déconnecta brusquement.

Un Tulsiani visiblement déconcerté marmonna, « Wow Wow… » et resta silencieux pendant quelques instants. « C’est totalement inattendu, et je suis désolé que cela se soit produit, » dit-il au public avant de faire une courte pause.

Tulsiani est revenu plus tard et a affirmé que le « Article clickbait » était trompeur. «Si je volais des millions de dollars, je ne serais pas ici… Je n’ai jamais été accusé au pénal… L’article dit« homme nommé », non pas qu’il l’ait fait». dit-il, cité par Vice. Il n’a pas publié de déclaration officielle sur le site Web de PIC ou sur les réseaux sociaux.

Une fois la nouvelle du séminaire annoncée, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a lancé un avertissement aux investisseurs concernant son organisateur. L’organisme de réglementation a déclaré qu’en 2012, Tulsiani avait été définitivement interdit de négocier en Ontario et qu’en 2017, il avait plaidé coupable d’avoir enfreint la loi canadienne sur les valeurs mobilières en violant l’interdiction.

Tulsiani est également interdit de vendre des valeurs mobilières au Manitoba, dont l’organisme de réglementation a mis en garde le public en 2017 contre la participation à son plan d’investissement. Tulsiani a nié tout acte répréhensible à l’époque et a déclaré aux journalistes qu’il n’avait aucune intention d’enfreindre la loi.

