Le conférencier de la maison Welch se joindra à l’événement Joliet MLK – Shaw Local

Le président de l’Illinois House, Emanuel “Chris” Welch, se joindra à l’Association des entreprises afro-américaines à Joliet pour son brunch et célébration MLK le 14 janvier.

Welch sera l’un des quatre panélistes d’une discussion sur “Cultiver l’action par l’impact collectif” lors de l’événement AABA qui se tiendra en l’honneur de la Journée Martin Luther Kind ce mois-ci.

L’événement, qui aura lieu de 11 h à 13 h au local 176 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité au 1100 NE Frontage Road, comprendra des prix à cinq personnes locales pour les actions qu’elles ont entreprises pour avoir un impact sur la communauté.

“Nous allons récompenser cinq personnes qui représentent un impact collectif dans le domaine de l’action communautaire”, a déclaré le président du conseil d’administration de l’AABA, Christopher Parker.

Les billets pour l’événement coûtent 25 $. Les billets pour les sièges VIP coûtent 40 $.

Les autres participants à la table ronde sont : Yolanda Farmer, vice-présidente exécutive du Joliet Junior College ; Vincent Cornelius, juge de la Cour de circuit du comté de Will ; et Lorraine Guerrero Neumayer, assistante sociale au bureau du procureur de l’État du comté de Will. Le panel sera animé par l’auteur Ernest Crim III.

Welch et Crim seront également les récipiendaires des prix ABBA remis ce jour-là. D’autres sont Warren Dorris Jr., pasteur de la Prayer Tower Church of God in Christ à Joliet et évêque de l’Église de Dieu en Christ; Debra Upshaw, directrice exécutive du chapitre Joliet du National Hookup of Black Women; et Nicole Lurry, qui a été active dans les efforts de réforme de la police à Joliet.

L’AABA est une organisation à but non lucratif basée à Joliet qui était affiliée à la chambre de commerce et d’industrie de la région de Joliet avant de devenir indépendante le 1er décembre. L’organisation existe depuis cinq ans, mais l’événement MLK Day sera son premier événement public en tant qu’indépendant. non lucratif.

Le produit de l’événement ira à la bourse de certification Michael Austin Clark Upward and Onward créée en l’honneur du défunt président de la section Joliet de la NAACP et utilisée pour aider à développer les entrepreneurs locaux.

Les billets peuvent être achetés sur eventbrite. Pour plus d’informations, contactez AABA par téléphone au 770-707-0778 ou par e-mail à info@aabaconnect.org.