Le conférencier de Davos déclare que le changement climatique, le paludisme sont liés, tout comme l’inflation et la tuberculose

Le changement climatique augmente les infections au paludisme, a déclaré lundi à Davos le directeur exécutif du plus grand fonds de santé au monde.

D’énormes poussées d’infections au paludisme ont suivi les récentes inondations au Pakistan et les cyclones au Mozambique en 2021, a déclaré Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

“Chaque fois que vous avez un événement météorologique extrême, il est assez courant d’avoir une poussée de paludisme”, a-t-il déclaré lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos.

L’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes et les grandes mares d’eau stagnante qui en résultent qui attirent les moustiques rendent les populations les plus pauvres vulnérables.

Il a déclaré que le changement climatique modifiait également la géographie des moustiques. Les hautes terres d’Afrique, au Kenya et en Éthiopie, succombent maintenant au paludisme en raison d’un changement dans les basses températures qui rendaient autrefois la région insoutenable pour les moustiques.

Sands gère le plus grand fonds mondial au monde, qui investit dans la lutte contre la tuberculose, le paludisme et le VIH/sida dans certains des pays les plus pauvres du monde.

Le fonds, qui s’est fixé pour objectif de collecter 18 milliards de dollars, a jusqu’à présent levé 15,7 milliards de dollars, la plus grande somme d’argent jamais collectée dans le domaine de la santé mondiale.

Une partie du manque à gagner, a-t-il dit, était d’un milliard de dollars touché par les fluctuations monétaires qui ont affecté les dons.

Pour l’avenir, le changement climatique n’est qu’un des facteurs qui pourraient entraver les efforts visant à éradiquer les maladies, a déclaré Sands.

La guerre en Ukraine a entraîné une aggravation du sida et de la tuberculose. Dans les pays à revenu intermédiaire tels que l’Inde, le Pakistan et l’Indonésie, les cas de tuberculose parmi les populations les plus pauvres sont également en augmentation.

Alors que les craintes d’une récession mondiale augmentent, Sands a déclaré que ces pays subiraient une pression accrue.

“Je pense que la grande préoccupation de notre point de vue est ce qu’il advient des budgets de santé dans les quelque 120 pays dans lesquels nous investissons.”

Et même dans ces budgets de santé, combien est absorbé par COVID ?”