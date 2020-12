C’est le moment choquant où un conducteur s’évanouit au volant sur une autoroute très fréquentée des Blue Mountains, s’écrase la tête la première dans un ute sans méfiance.

Les voitures roulaient dans des directions opposées le long de la Great Western Highway à Faulconbridge tôt mercredi matin.

Des images téléchargées sur Dash Cam Owners Australia montrent un ute voyageant vers l’ouest sur la montagne dans des conditions humides et brumeuses vers 6 heures du matin.

C’est le moment choquant où un conducteur s’évanouit au volant sur une autoroute très fréquentée des Blue Mountains, s’écrasant la tête la première dans un ute sans méfiance

Le ute est vu assis dans la voie de gauche alors qu’il croise des voitures qui descendent la montagne.

Lorsque le conducteur tourne dans un virage, une voiture qui roule dans la direction opposée vire du mauvais côté de la route et s’enfonce dans l’utte.

La voiture claque sur le bord de la route, la faisant tourner hors de contrôle avant de s’arrêter complètement.

« Un autre conducteur a été emmené à l’hôpital ce matin quand cela s’est produit sur la Great Western Highway, apparemment, il a masqué au volant et l’a même admis à la police », indique la légende de la vidéo.

Daily Mail Australia a contacté la police de NSW pour commentaires.

La vidéo a été visionnée sur Facebook des milliers de fois avec plus de 200 commentaires.

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont pris les commentaires avec incrédulité lorsque le conducteur venant en sens inverse s’est endormi au volant.

L’Ute est vu assis sur la voie de gauche alors qu’il croise des voitures qui descendent de la montagne avant que la voiture de l’autre côté de la route ne s’écrase dessus

Alors qu’il tourne autour d’un virage, une voiture qui roule dans la direction opposée vire du mauvais côté de la route et s’enfonce dans l’ut

« Cela montre simplement que vous pouvez conduire de la manière la plus sûre possible et que quelque chose peut encore vous arriver », a écrit un utilisateur.

«Être sur les routes est toujours un risque.

«Heureusement, ce n’était qu’un balayage latéral. Un front aurait pu être fatal à ces vitesses! dit un autre homme.

«J’ai vu les voitures après que cela se soit produit. Avait l’air méchant. Heureux que tout le monde va bien ‘, a commenté une femme.

Une utilisatrice a déclaré qu’elle habitait près du lieu de l’accident et que la voiture était toujours assise dans la brousse sur le bord de la route avec du ruban adhésif autour d’elle.

«La voiture est toujours là dans les buissons», a déclaré une femme.