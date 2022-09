Imaginez que vous avez garé votre voiture et que vous revenez, vous voyez une légère égratignure qui pourrait avoir été causée par la voiture qui se trouve juste à côté. Mais tous les conducteurs ne sont pas mauvais, certains sont bien plus qualifiés et professionnels. Récemment, une vidéo partagée sur Twitter a laissé les utilisateurs des réseaux sociaux émerveillés par les capacités de conduite impressionnantes du conducteur qui a sorti en douceur sa voiture du parking. Dans le clip devenu viral, un conducteur essaie de sortir sa voiture du parking tandis qu’une autre voiture est garée derrière. On peut voir le conducteur positionner la voiture d’avant en arrière pour obtenir son angle et s’inverser lentement.

Dans les derniers clichés, la voiture a repris la route en douceur sans blesser aucun des véhicules et s’est déplacée vers sa destination. L’emplacement et l’heure de l’extrait de 20 secondes n’ont pas été décrits par l’utilisateur. La vidéo a recueilli plus de 36,2 000 vues.

Les utilisateurs du site de micro-blogging ont ironisé et sont restés bouche bée face aux compétences du chauffeur.

“Pendant une fraction de seconde, j’ai cru qu’il avait heurté l’autre voiture à la fin, mais c’est parce qu’il était en boucle…”, a écrit l’un d’eux.

Pendant une fraction de seconde, j’ai pensé qu’il avait heurté l’autre voiture à la fin, mais c’est parce qu’il était en boucle…. — Athéna 💜 (@level_athena) 12 septembre 2022

Le deuxième utilisateur a déclaré: “Un morceau qualifié pour conduire ça.”

une conduite habile qui —Alastair Leith TAP. Cert. FRAS. B.Sc. (honorés) (@AlastairLeith2) 12 septembre 2022

Un autre a comparé la vidéo à un jeu en ligne et a déclaré : “Je joue au Dr Parking 4”.

Jouer Dr parking 4 – Abhay Solanki (@AbhaySo99477455) 12 septembre 2022

Quelqu’un a dit : “Où ont-ils pris cette photo de moi en train de conduire ?”

Où ont-ils pris cette photo de moi en train de conduire ? — Brett Scott Gentry (@Beatusmongous) 12 septembre 2022

Alors que nous rions des compétences de conduite non qualifiées des gens, nous avons également fait l’éloge de vidéos étonnantes de conducteurs avec des niveaux extraordinaires de compétences et de patience. Une vidéo similaire a été partagée il y a quelque temps, montrant une personne essayant de tourner dans une voie étroite et ajoutant une autre difficulté, c’est que la voie étroite se trouvait dans une zone vallonnée. Un faux mouvement et la voiture aurait pu descendre. Le conducteur a fait plusieurs allers-retours avec sa voiture. S’assurant que la voiture est dans une position sûre, le conducteur a ensuite tourné et avancé vers la destination.

