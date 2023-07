Le conducteur qui a tué une femme enceinte dans un accident de M66 à 123 mph emprisonné pendant 12 ans

Un homme qui a tué une femme enceinte alors qu’il se filmait en train d’accélérer à 200 km/h a été condamné à 12 ans de prison.

Adil Iqbal, 22 ans, conduisait d’une main et tenait son téléphone de l’autre pour se filmer, peut-être pour le télécharger sur Facebook, alors qu’il talonnait et entreprenait d’autres véhicules et traversait les voies, atteignant une vitesse de 123 mph dans la BMW de son père sur le M66 à Bury, dans le Grand Manchester, le 13 mai.

Frankie Jules-Hough, 38 ans, s’était arrêtée sur l’épaule dure avec une crevaison de pneu, avec ses deux fils et son neveu dans sa voiture, et passait un appel pour dire qu’elle serait en retard quand elle a laissé échapper un « cri à glacer le sang », a entendu le tribunal de la couronne de Minshull Street à Manchester.

Iqbal avait entrepris une moto puis fait une embardée et surcompensé. La BMW 140i qu’il conduisait a heurté une barrière de sécurité avant de se retourner et de s’enfoncer dans la Skoda Fabia de Jules-Hough à environ 92 mph.

Jules-Hough, enceinte de 17 semaines de sa première fille, Neeve, a subi des lésions cérébrales insurmontables et n’a jamais repris conscience. Sa fille est décédée avec elle deux jours plus tard à l’hôpital.

Son fils Thomas Spencer, neuf ans, et son neveu Tobias Welby, quatre ans, ont été laissés dans le coma souffrant de graves lésions cérébrales, et leurs résultats à long terme restent incertains, a déclaré le tribunal. Tous deux ont passé des semaines en soins intensifs.

Iqbal, d’Accrington, dans le Lancashire, a admis deux chefs d’accusation de blessures graves par conduite dangereuse et un chef d’accusation d’avoir causé la mort par conduite dangereuse de Jules-Hough.

Les avocats de la famille de Frankie Jules-Hough, Rose Gibson-Harper (à gauche) et Polly Herbert, ont lu une déclaration devant le tribunal de la couronne de Minshull Street, à Manchester. Photographie: Danny Lawson / PA

Rose Gibson-Harper, une avocate représentant la famille de Jules-Hough, a sévèrement critiqué la peine.

« La peine de 12 ans d’aujourd’hui est insultante et une injustice pour les blessures catastrophiques que le petit Tobias a subies, et la peine à perpétuité que la famille de Mme Hough a été inutilement prononcée après sa mort et celle de sa fille à naître en raison d’un acte de pure stupidité », a-t-elle déclaré.

« L’année dernière, les juges ont été habilités à prononcer des peines plus lourdes pour les personnes reconnues coupables de mort pour conduite dangereuse – auparavant, le tarif maximum était de 14 ans, mais il a été porté à la réclusion à perpétuité.

«Cette affaire est l’un des pires exemples de conduite dangereuse dont j’ai été témoin au cours de mes 27 ans de carrière en tant qu’avocat spécialiste des blessures catastrophiques, et nous nous attendions à ce que le système judiciaire remplisse son devoir et utilise ses nouveaux pouvoirs.

« Il est important de souligner que la conduite dangereuse n’est pas un jeu. Elle a des conséquences réelles et dévastatrices, et nous devons travailler collectivement à créer une société qui valorise la conduite responsable et donne la priorité à la sécurité de tous les usagers de la route. Nous exhortons tout le monde à réfléchir à cet incident tragique, qui devrait servir de réveil à l’humanité.

Jules-Hough avait téléphoné au père de Thomas, qui, avec d’autres membres de sa famille, s’est précipité sur les lieux alors que les services d’urgence et les ambulances aériennes descendaient.

Des images de Dashcam et des images du téléphone d’Iqbal ont été montrées au tribunal, regardées par des proches de Jules-Hough, dont certains ont fait des déclarations déchirantes sur l’impact de la victime avant que l’accusé ne soit emprisonné.

En prononçant sa sentence, le juge, Maurice Greene, lui a dit : « Elle a été tuée à la suite de la conduite imprudente la plus indescriptible de votre part, Adil Iqbal, entraînant la dévastation d’une famille.