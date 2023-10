Le conducteur qui a tué une femme de 22 ans et grièvement blessé sa petite amie dans un accident d’horreur alors qu’il se rendait à toute vitesse à Starbucks est emprisonné

Un CONDUCTEUR qui a tué une femme et grièvement blessé sa petite amie dans un accident d’horreur alors qu’il roulait à plus du double de la limite de vitesse a été emprisonné.

Claudia Forden, 22 ans, voyageait dans la Mercedes de Jack Caddick lorsqu’il a perdu le contrôle dans un virage et a percuté une autre voiture.

Claudia Forden a été tuée dans le fracas d’horreur Crédit : Police du Merseyside

L’employée de la crèche n’a malheureusement pas pu être sauvée et a été déclarée morte après avoir subi de « graves blessures abdominales ».

La petite amie de Caddick, qui était également dans la voiture, a été grièvement blessée le jour de son 21e anniversaire.

L’homme de 27 ans a maintenant été emprisonné pendant huit ans après avoir reconnu deux chefs d’accusation de blessures graves par conduite dangereuse et un chef d’accusation de mort par conduite dangereuse.

La Crown Court de Liverpool a appris que Caddick n’était venu chercher Claudia et sa petite amie que quelques minutes avant le match. horreur s’est déroulé en août 2021.

Le groupe se dirigeait vers Starbucks lorsqu’il a commencé à accélérer à 68 mph dans une zone de 30 mph à l’approche d’un virage.

Caddick a ensuite viré dans la mauvaise voie en essayant de prendre le virage et a percuté David « presque de plein fouet ». Le hockey.

L’autre conducteur n’avait « aucune chance de freiner ou de faire un écart » et a également été grièvement blessé, notamment des côtes cassées.

Caddick, qui est apparu dans un fauteuil roulant sur le quai, a subi un « traumatisme crânien léger » et s’est cassé les deux talons.

En plus d’une peine de prison, il s’est vu imposer une interdiction de conduire pendant huit ans et huit mois.

Le sergent-détective Andy Roper, de l’unité d’enquête sur les collisions graves, a déclaré : « Les décisions prises par Caddick cet après-midi d’août 2021 ont dévasté une famille en deuil et deux personnes ont été grièvement blessées.

« Nos pensées restent avec la famille de Claudia et même si aucune sentence ne peut réparer la dévastation de ce qui s’est passé cet après-midi-là, nous espérons qu’elle apportera au moins un certain réconfort alors que sa famille et ses amis continuent d’accepter cette perte déchirante.

« Après avoir récupéré Claudia et son amie à une adresse voisine, la manière de conduire et la vitesse de Caddick ont ​​radicalement changé, et cette décision a eu des conséquences catastrophiques.

« Roulant à des vitesses supérieures au double de la limite de vitesse, Caddick était incapable de contrôler la Mercedes et cela a été la principale cause de cette collision dévastatrice.

« Cette affaire est un exemple tragique des conséquences de la vitesse excessive pour toutes les personnes impliquées et j’exhorte tout automobiliste à conduire à des vitesses adaptées à la route et aux conditions. »