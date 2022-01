Le conducteur qui a percuté son ex en poignardant sa mère à mort révèle que « ma pensée instantanée était de la protéger » et claque l’arrestation pour meurtre

« Mon seul regret est que Dieu ne m’ait pas permis d’être présent sur les lieux plus tôt afin que mon intervention ait pu sauver la vie de la jeune femme concernée. »

« Des membres du public tentaient d’intervenir. L’agresseur brandissait un couteau et menaçait également ces braves citoyens.

Le conducteur de la voiture, connu uniquement sous le nom d’Abraham, a déclaré que sa pensée « instantanée » était de « protéger la femme qui avait été poignardée et le public ».

La mère de deux enfants a été poignardée par son ex « démon » avant qu’un chauffeur anonyme ne se précipite pour l’aider – pénétrant dans McCaskie.

Wafah Chkaifi, 43 ans, a été poignardée à mort par son ex Leon McCaskie, 41 ans, après avoir déposé ses enfants à l’école de Maida Vale, dans l’ouest de Londres.

Un chauffeur « VIGILANTE » qui a fauché et tué un couteau qui a poignardé à mort son ex-femme a déclaré qu’il était « profondément désolé » pour ce qu’il a fait.

