Le conducteur navigue habilement sur le camion à travers le pont suspendu

Un chauffeur de camion a récemment laissé les utilisateurs des médias sociaux émerveillés par ses compétences de conduite alors qu’il naviguait habilement dans le véhicule à travers un pont suspendu. La vidéo, qui ressemble à une séquence de cascades d’un film d’action, montre comment le conducteur passe avec succès d’un bout à l’autre du pont mobile sans faire face à aucun problème.

Alors que le conducteur s’apprêtait à atteindre l’autre côté, un individu, qui enregistrait la vidéo, a été entendu en train de l’encenser. La vidéo de 42 secondes, qui a été partagée le 26 décembre, a laissé Twitter étonné. Jusqu’à présent, la vidéo virale a recueilli plus de 204 000 vues et reçu plus de 5 000 likes sur Twitter.

“Master Driver”, lire la légende de la vidéo.

La chose la plus terrifiante à propos de cette vidéo est que si le conducteur du camion avait perdu l’équilibre, le véhicule aurait pu tomber dans la rivière au débit rapide sous le pont. Cependant, le conducteur a gardé ses nerfs en haleine et a réussi à conduire prudemment le poids lourd. Ses talents de conducteur ont été salués par plusieurs utilisateurs sur la plateforme de micro-blogging. L’un des utilisateurs a fait remarquer: “La vie est une pratique, qui grandit dans l’expérience et qui est forte dans les difficultés.”

La vie est une pratique, grandir dans l’expérience et être fort dans les difficultés.👏🏻— Yumi (@YumibabyA) 26 décembre 2022

Cependant, certains ont regardé la vidéo sous un angle différent. Un individu a noté qu’il n’y avait rien à admirer dans la vidéo. Selon cet usager, le camionneur doit être obligé de faire ce genre de travail à cause de la pauvreté abjecte, du salaire minimum et de la précarité de l’emploi.

Maître chauffeur ou le pouvoir du salaire minimum, de la précarité et de la pauvreté 🤔— BONNYAUSSIE 😂👊🇦🇺 (@BonnyAussieLad) 27 décembre 2022

Une vidéo similaire avait laissé les utilisateurs sociaux stupéfaits il y a quelque temps. Dans le clip viral, un cascadeur russe, Evgeny Chebotarev, a exécuté une cascade défiant la mort. La vidéo montrait Evgeny devant un véhicule avant de tomber dans une autre voiture en mouvement.

