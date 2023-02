Le conducteur Jack Hart qui a percuté et tué deux écoliers de 10 et 11 ans alors qu’il roulait à 57 mph dans sa BMW est emprisonné

Un conducteur de SPEEDING qui a tué deux jeunes garçons après les avoir percutés dans sa BMW dans un fracas d’horreur a été emprisonné.

Jack Hart a engagé plusieurs véhicules dans une voie de bus avant de percuter Stephen Duffield, 10 ans, et Mason Deakin, 11 ans.

Mason Deakin a été tué dans l’accident d’horreur

Stephen a été déclaré mort plus tard dans la nuit

Le joueur de 32 ans avait accéléré à 57 mph dans un 30 mph avant que la tragédie de Hull ne se déroule.

Les deux garçons ont été transportés d’urgence à l’hôpital mais n’ont malheureusement pas pu être sauvés, Stephen mourant plus tard dans la nuit.

Mason, qui faisait du vélo à l’époque, est décédé deux semaines après l’horreur d’octobre 2020.

Hart est maintenant emprisonné depuis neuf ans après avoir admis avoir causé la mort par conduite dangereuse.

Il a également été interdit de conduire pendant 13 ans à Hull Crown Court.

Dans une déclaration émouvante de la victime, la mère de Mason, Kirsty Gould, qui a trouvé Mason sur la route, a déclaré : “Ma vie ne sera plus jamais la même.

“Mon cœur me fait mal que nous ne puissions plus jamais créer de souvenirs.”

Alors que la mère de Steven, Alison Duffield, a ajouté: “Ma vie s’est terminée ce jour-là. Je n’ai pas de vie. Steven était notre vie et il est parti.

“Tout a changé. Noël l’année dernière est venu et est passé. Tout a été affecté.”

Le tribunal a appris que les deux garçons étaient sur le même vélo le 19 octobre 2020, lorsqu’ils ont été frappés par Hart.

Il avait dépassé la circulation dans sa BMW haute performance alors qu’il traitait la voie réservée aux bus comme sa “piste de course personnelle”.

Un témoin a décrit sa conduite comme “extrêmement dangereuse et beaucoup trop agressive pour les conditions”.

Étonnamment, Hart a retiré une caméra de tableau de bord de la voiture après l’accident et a ensuite refusé d’accepter la responsabilité – accusant plutôt les garçons d’avoir roulé vers lui dans la voie réservée aux bus.

Le tribunal a appris qu’il avait déjà été condamné à six amendes pour des délits de conduite, dont plusieurs pour avoir utilisé une voie de bus.

Dans une lettre au tribunal, Hart a déclaré: “Si j’avais pu échanger, je l’aurais fait. J’aurais aimé que ce soit moi qui meure.”

Mais rejetant ses affirmations, le juge John Thackray lui a dit: “Je n’ai pas détecté le moindre remords.”

Dans une déclaration commune, les familles de Stephen et Mason ont déclaré: « Perdre nos garçons est quelque chose dont nous ne nous remettrons jamais complètement, et nous ne souhaitons ce chagrin à personne.

“Bien que nous sachions que la conduite dangereuse de Hart a conduit à la collision qui nous a enlevé Stephen et Mason, nous espérons que quelque chose de bon pourra en sortir.

«Tous les parents et leurs enfants doivent comprendre l’importance de la sécurité routière et les dangers de jouer à proximité de la circulation, que ce soit à pied ou à vélo, et nous voulons sensibiliser à notre perte pour pouvoir essayer d’empêcher quelque chose comme ça. qui arrive à d’autres familles.

Hart a été emprisonné pendant neuf ans Crédit : MEN Media

La mère de Steven a déclaré que “tout a changé” depuis sa mort Crédit : HullLive/MEN