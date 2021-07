Le conducteur impliqué dans trois accidents de voiture ‘a fui les flics avant de se cacher dans BIN’ après qu’un local lui ait dit de ‘rendez-vous’

Un CONDUCTEUR impliqué dans un accident de trois voitures se serait enfui des flics avant de se cacher dans une poubelle après que les habitants l’aient supplié de se rendre.

Le smash s’est produit à Chadderton, Oldham dans le Grand Manchester juste avant 12 heures aujourd’hui.

Le Manchester Evening News comprend que trois voitures ont été impliquées dans l’accident.

Un voisin sur la route a déclaré avoir entendu un « cri tout-puissant » dans son jardin.

Il a déclaré avoir ensuite suivi un conducteur impliqué dans l’accident alors qu’il tentait de fuir les lieux.

Mais la police l’a ensuite trouvé caché dans une poubelle et l’a arrêté.

Le témoin a déclaré: « Je n’ai pas vraiment vu l’accident, ma mère était ronde et elle a vu l’accident.

« J’étais juste dans le jardin à l’arrière et j’ai entendu un cri tout-puissant.

« J’ai couru partout et j’ai vu le gars qui a causé l’accident s’est mis à courir.

« La police est arrivée et ils ont traqué le gars, j’ai vu qu’il avait couru vers des garages que je connais.

« Je me suis retrouvé face à face avec lui dans cette ruelle et lui ai dit d’abandonner. On pouvait voir qu’il était blessé.

« Il s’est mis à courir dans les garages puis il s’est juste mis dans une poubelle. »

Lansdowne Road a été fermée entre Middleton Road et Block Lane après l’accident.

Les photos montraient un certain nombre de véhicules de police garés sur les lieux.

Au moins deux voitures semblaient avoir été remorquées, les deux semblant gravement endommagées.