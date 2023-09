Le conducteur impliqué dans l’accident mortel de Treat Williams plaide non coupable et risque 15 ans de prison

Le conducteur impliqué dans l’accident de moto mortel de l’acteur Treat Williams a plaidé non coupable.

Ryan Koss, 35 ans, pourrait être condamné à une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison s’il est reconnu coupable d’opération par négligence grave ayant entraîné la mort. Le conducteur a été inculpé en août.

Une enquête sur l’accident du 12 juin à Dorset, dans le Vermont, a conclu qu’un véhicule s’est arrêté devant Williams, qui conduisait une moto et n’a pas pu éviter une collision, a déclaré la police de l’État du Vermont.

LA FILLE DE TRAITEMENT WILLIAMS PLEURE SON DÉCÈS PÈRE UN MOIS APRÈS SA MORT : « GARDEZ OUBLIÉ QU’IL NE RIENT PAS À LA MAISON »

Koss a été accusé d’une négligence grave ayant entraîné la mort après avoir tenté de tourner à gauche dans son SUV Honda et être entré en collision avec Williams sur sa moto, selon la police. Williams a été éjecté de sa moto lors de l’accident et a été déclaré mort au Albany Medical Center de New York.

Le bureau du médecin légiste a conclu que la mort de la star de « Blue Bloods » était due à un traumatisme grave et à une perte de sang.

Williams laisse dans le deuil son épouse Pamela Van Sant et ses deux enfants, sa fille Elinor et son fils Gill.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Je n’ai jamais connu ce genre de chagrin auparavant, donc c’est difficile de mettre des mots sur mes pensées, mais je ferai de mon mieux pour le moment », a déclaré Elinor dans un hommage partagé un mois après la mort de Williams. « Je suis chez moi avec ma famille dans le Vermont depuis un mois maintenant, mais c’est comme si c’était hier que j’ai pris frénétiquement l’avion pour rentrer chez moi après avoir reçu cet appel téléphonique. J’ai l’impression qu’il était sur le point de filmer. Cependant, j’oublie toujours ça. il ne rentre pas à la maison cette fois-ci. »

« Cet amour est l’amour d’une vie. L’amour incompréhensible d’un père pour sa fille, et l’amour sans limites et l’admiration totale d’une fille pour son père », a-t-elle poursuivi.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Papa, je t’aime plus que les mots ne pourraient jamais le décrire. Tu m’as donné la meilleure vie imaginable et je n’aurais jamais pu rêver d’avoir un meilleur père. Merci de m’aimer complètement. Je sais que tu marcheras avec moi jusqu’à présent. mon côté pour l’éternité. »

La carrière d’acteur de Williams, qui a duré près de 50 ans, comprenait des rôles principaux dans la série télévisée « Everwood » et dans le film « Hair ». Il est apparu dans plus de 120 rôles à la télévision et au cinéma, dont les longs métrages « The Eagle Has Landed », « Prince of the City » et « Once Upon a Time in America ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Associated Press a contribué à ce rapport.