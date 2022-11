Le conducteur est parti au bord de la M25 après avoir écrasé un camion alors qu’il parlait à sa fiancée par appel vidéo pendant 45 minutes

UN CONDUCTEUR s’est retrouvé précaire sur le bord de la M25 après avoir mis son camion en couteau lors d’un appel vidéo à sa fiancée.

Richard Mills était devenu “distrait” par l’appel de 45 minutes avec son partenaire aux Philippines et a commencé à traverser la chaussée.

Richard Mills est resté suspendu au bord de la M25

Après avoir heurté le terre-plein central, le poids lourd Renault a traversé l’autoroute puis défoncé les garde-corps.

Des images aériennes spectaculaires ont montré plusieurs des roues du véhicule suspendues au-dessus de l’A2 ci-dessous.

L’accident a fermé la M25, l’A2 et l’A282 à Dartford pendant 13 heures maximum, entraînant d’énormes embouteillages.

Mills n’a pas été blessé et a admis aux officiers qu’il avait participé à un appel vidéo avec son iPad posé sur le tableau de bord.

Mais il a affirmé qu’il n’était pas distrait et a plutôt accusé un déversement apparent de diesel sur la route de l’avoir fait glisser et s’écraser.

Mills a maintenant évité la prison après avoir plaidé coupable de conduite dangereuse à Maidstone Crown Court.

Il a plutôt été condamné à une peine de six mois de prison avec sursis pendant 18 mois et à une interdiction de conduire d’un an.

Le tribunal a été informé que Mills était en route pour récupérer une charge pour Eclipse Distribution Solutions, basée à Loughborough, où il travaillait depuis 12 ans.

Il était à l’échangeur de Darenth dans le Kent lorsque l’horreur s’est déroulée.

Après l’arrivée de la police, Mills a été emmené dans une voiture de patrouille où il a été averti.

Le procureur Stacey-Lee Holland a déclaré: “Il a déclaré aux policiers qu’au moment de l’accident, il avait passé un appel vidéo à son partenaire.

“Il ne se souvenait pas quand il avait passé l’appel, mais il a dit que l’appel s’était terminé après avoir dit” je me suis écrasé “.

“Cet appel avait été passé via son iPad, qui, a-t-il dit, était assis sur le tableau de bord, appuyé contre un vieil appareil photo – donc pas dans un support approprié.

“Il a déclaré qu’il n’avait pas été distrait par l’appel. Il a également dit aux agents qu’il y avait eu du diesel sur la route qui avait fait glisser son camion.”

La police a saisi l’iPad et a découvert que Mills parlait à son partenaire, qui n’a pas pu se rendre au Royaume-Uni, depuis 49 minutes.

Lors de la condamnation, le juge Robert Lazarus lui a dit qu’il avait fait une « terrible erreur de jugement ».

Il a précisé que bien que personne n’ait été blessé, le “préjudice” causé au “plus haut niveau” a coûté plusieurs millions de livres.

Le juge a poursuivi: “La M25 dans les deux sens et l’A2 dans les deux sens ont été hors service pendant environ 13 heures.

“Cela a causé d’énormes perturbations pour un grand nombre de personnes et un coût assez important pour récupérer le véhicule sur les lieux et rendre le pont sur l’A2 sûr.”

Richard Mills a évité la prison Crédit : Steve Finn