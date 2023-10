Le conducteur du terrible accident de bus en Italie pourrait être tombé malade, selon les autorités

Mardi, un bus électrique est tombé d’un viaduc à Venise, en Italie, et s’est écrasé dans le sol 33 pieds plus bas.

L’incident a fait 21 morts, dont des enfants, et 15 blessés.

Selon le responsable de l’opérateur du bus, le chauffeur pourrait être tombé malade avant l’horrible incident.

Les autorités italiennes enquêtaient mercredi sur les causes du terrible accident d’un bus transportant des touristes étrangers dans la banlieue de Venise, qui a tué 21 personnes, dont plusieurs enfants, et en a blessé 15 autres.

Le bus électrique a percuté le garde-corps et est tombé d’un viaduc mardi soir dans le quartier de Mestre, s’écrasant dans le sol à plus de 10 mètres en contrebas et prenant feu.

Cinq Ukrainiens, un Allemand et le chauffeur de bus italien figuraient parmi les personnes tuées, a déclaré mercredi le préfet de Venise Michele Di Bari, représentant local du ministère de l’Intérieur. Il n’a pas commenté la nationalité des autres personnes tuées.

L’accident s’est produit peu avant 20h00 (18h00 GMT) sur une route droite et normalement très fréquentée qui relie Mestre au centre historique de Venise et longe une voie ferrée.

« Nous présumons que le conducteur est peut-être tombé malade », a déclaré le président régional de Vénétie, Luca Zaia, à la radio Rtl 102.5. Les récits des témoins et les images de vidéosurveillance pourraient fournir des indices supplémentaires, a-t-il ajouté.

Quatre autres Ukrainiens, deux Espagnols, deux Autrichiens, un Allemand, un Croate et un Français figuraient parmi les blessés dans l’accident, a indiqué Di Bari. Le bus ramenait les touristes vers un camping à Marghera, à proximité, après une journée passée à Venise.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy s’est exprimé mercredi à la télévision italienne pour exprimer ses condoléances aux familles de toutes les victimes.

« Amène ma fille »

Les habitants vivant à proximité ont déclaré avoir entendu une forte détonation et s’être précipités sur les lieux pour tenter de porter secours.

« Il y avait une femme qui parlait anglais et qui pleurait. Pendant que je la sortais, elle a dit « prends ma fille, prends ma fille », a déclaré Godstime Erheneden, originaire du Nigeria, au journal Corriere della Sera.

« C’était une petite enfant, je pense qu’elle avait deux ans. Elle était inconsciente et je pense qu’elle était morte. Je suis très bouleversé, elle a le même âge que mon fils », a-t-il ajouté.

La vérification des plaques d’immatriculation a révélé que le bus était un véhicule électrique fabriqué par un constructeur chinois. Son épave était toujours surveillée pour détecter les risques d’incendie liés à ses batteries, ont indiqué mercredi les pompiers.

Le chef de la société qui exploitait le bus, Massimo Fiorese, a déclaré au Corriere della Sera qu’il avait vu des images vidéo des instants précédant l’accident.

Elle montrait le bus à un étage ralentissant et paraissant « presque à l’arrêt » lorsqu’il a percuté le garde-corps et est tombé, a-t-il expliqué.

« Je pense que le conducteur était malade, sinon je ne peux pas l’expliquer », a déclaré Fiorese, ajoutant que le conducteur avait commencé son service moins de deux heures avant l’accident.

Les images du lieu de l’accident ont montré que le viaduc était équipé d’un ancien garde-corps en métal relativement fin, plutôt que de versions plus récentes et plus robustes en béton.

Des fleurs jaunes avaient été attachées au rail mutilé mercredi et le site était isolé derrière des blocs de béton.