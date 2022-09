Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre un passager frappant un conducteur de bus à Bhopal, dans le Madhya Pradesh, après une dispute sur le tarif. C’est arrivé mardi vers 10 h lorsque le passager, qui se trouve être un cadet de la CCN, est monté à bord de l’autobus près du bureau de la Commission du quartier général de la police. Une plainte à la police a été déposée au poste de police de Jahangirabad. Une enquête a également été ouverte pour le même. L’incident a été capturé par des caméras de vidéosurveillance et fait maintenant le tour des réseaux sociaux.

«Un cadet du NCC a battu le conducteur du bus de la ville à Bhopal, une dispute a éclaté entre le conducteur du bus et le cadet du NCC au sujet de la différence de 5rs. ticket de bus », lire la légende de la vidéo. Selon la police, le tarif pour l’itinéraire emprunté par le jeune homme est de 15 ₹, tandis que le passager a insisté pour payer 10 ₹ au conducteur. Regardez la vidéo :

Un cadet du NCC a battu le conducteur du bus de la ville à Bhopal, une dispute a éclaté entre le conducteur du bus et le cadet du NCC au sujet de la différence de 5 rs. billet d’autobus @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/hnA8B08sBw – Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) 14 septembre 2022

Lors d’un entretien avec NDTV, la police a déclaré que l’organisme civique, qui gère le service de bus, a remis les images de vidéosurveillance à la police. Une affaire a été enregistrée au poste de police de Jahangirabad contre le cadet de la CCN en vertu de l’article 323 (blesser volontairement) et 504 de l’IPC.

Après avoir agressé le conducteur, la CCN a sauté du bus en marche et s’est enfuie de l’endroit. Cependant, le conducteur du bus a été transporté à l’hôpital puis sorti après avoir reçu les premiers soins.

