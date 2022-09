Le conducteur de Tesla semble endormi sur une autoroute achalandée de l’Ontario

Une vidéo est apparue montrant un conducteur de Tesla semblant endormi au volant alors qu’il roulait à plus de 100 km/h sur une autoroute achalandée de l’Ontario.

Louise Lesser a déclaré qu’elle conduisait sur l’autoroute Queen Elizabeth près de St. Catharines vers 7 heures du matin vendredi lorsque son partenaire a regardé et a pensé que la Tesla blanche devant eux n’avait pas de chauffeur.

“Je pensais qu’il était fou parce que, évidemment, une voiture doit avoir un conducteur”, a déclaré Lesser à CTV News Toronto vendredi. “Je lui ai dit de ralentir parce que je voulais voir.”

Lesser a déclaré que lorsqu’ils se sont arrêtés à côté de la Tesla, elle a remarqué que le siège du conducteur était incliné et que la personne au volant avait les yeux fermés.

Elle a dit que la circulation autour d’eux se déplaçait à environ 105 km/h à ce moment-là.

“Quand j’ai pu voir à l’intérieur, le gars, il a ouvert les yeux pendant peut-être une fraction de seconde, puis les a refermés et s’est complètement endormi”, a-t-elle déclaré. “Il était derrière un camion à benne basculante et tout ce à quoi je pouvais penser, c’est ‘Si ce camion freine soudainement, que se passera-t-il ?'”

Lesser a déclaré que son partenaire envisageait de klaxonner pour réveiller le conducteur, mais craignait que cela ne le surprenne et ne provoque un accident.

“Je pensais que c’était insensé. J’ai vu du trafic, en particulier sur le QEW, il passe d’être complètement ouvert, vous êtes capable de faire 100 km/h, à être à l’arrêt en deux secondes”, a-t-elle déclaré. Je sais que ce type n’était pas réveillé, ça m’a presque donné envie de ne pas être sur l’autoroute.”

Une vidéo est apparue montrant un conducteur de Tesla semblant endormi au volant sur l’autoroute Queen Elizabeth. (Lousie Lesser)

Lesser a déclaré que le conducteur était endormi pendant environ 10 à 15 minutes supplémentaires. Elle a dit qu’il a ouvert les yeux et a recommencé à diriger la voiture lorsqu’il s’est approché de l’endroit où l’autoroute se sépare vers Lewiston et Fort Erie.

CTV News Toronto a montré la vidéo au sergent de la Police provinciale de l’Ontario. Kerry Schmidt. Bien que la vidéo n’ait pas été vérifiée par la police, il a qualifié l’incident de “complètement négligent et imprudent”.

« Si cette personne est vraiment endormie, je ne sais pas pourquoi la personne qui enregistre la vidéo prendrait la vidéo plutôt que d’appeler le 911 », a déclaré Schmidt. « Cette personne est-elle en détresse médicale ? Que se passe-t-il à l’intérieur de ce véhicule ? une petite pensée suspecte dans mon esprit quant à savoir si c’est réellement légitime ou si c’est mis en scène. Je ne sais pas.

Lesser a déclaré à CTV News Toronto qu’elle n’avait pas appelé le 911 parce qu’elle ne pouvait pas voir clairement la plaque d’immatriculation du véhicule.

Schmidt a déclaré que, que cette vidéo soit légitime ou non, les actions du conducteur au volant sont illégales.

“Personne sain d’esprit ne ferait cela”, a-t-il déclaré. “Ce véhicule doit être arrêté et ce conducteur doit être évalué.”

Schmidt a déclaré que l’OPP n’enquêtait pas actuellement sur la vidéo car aucune plainte officielle n’avait été déposée.

“Si vous êtes assis dans le siège du conducteur d’un véhicule, vous êtes tenu et obligé d’être alerte et attentif. Ne pas le faire pourrait entraîner des accusations de conduite imprudente et de conduite dangereuse. Il n’y a pas d’infraction appelée endormi au volant, mais il y a beaucoup d’autres infractions qui entreraient dans cette catégorie.”

Selon le site Web de Tesla, leurs fonctionnalités actuelles de pilote automatique nécessitent une supervision active du conducteur et ne rendent pas le véhicule autonome.

CTV News Toronto a contacté Tesla pour un commentaire, mais n’a pas eu de réponse.