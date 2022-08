Le conducteur de Long Island qui a mortellement frappé le père de Nicki Minaj condamné

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’homme qui a frappé et tué le père de Nicki Minaj en février dernier a été condamné à un an de prison malgré les protestations de la mère du célèbre rappeur.

Charles Polevich, 72 ans, a plaidé coupable d’avoir quitté les lieux et d’avoir falsifié des preuves. Il a également été condamné à payer une amende de 5 000 $, en plus de voir son permis de conduire suspendu pendant six mois.

Mais la veuve de Robert Maraj, Carol, la mère de Minaj, a accusé Polevich d’avoir laissé Robert “comme un chien dans la rue” et a critiqué la décision de lui infliger une courte peine de prison.

“Un an? C’est une gifle pour la famille”, a déclaré Maraj au juge après le prononcé de la peine. Polevich est poursuivi par Maraj pour l’accident.

Robert Maraj, un habitant de Long Island, marchait dans la rue Mineola en février 2021 lorsqu’il a été heurté par le véhicule de Polevich.

Polevich s’est arrêté pour voir si Maraj, 64 ans, était blessé. Mais au lieu d’appeler à l’aide, Polevich est rentré chez lui et a recouvert son véhicule d’une bâche – une décision que les procureurs ont déterminée comme une falsification de preuves.

Polevich a exprimé des remords pour ses actions devant le tribunal, affirmant qu’il avait “le cœur brisé depuis qu’il a réalisé l’ampleur de la tragédie”. Alors que l’avocat de Polevich a suggéré qu’il n’était pas entièrement au courant de ce qui s’était passé lors de l’accident en raison d’un problème médical inconnu, Polevich a affirmé qu’il n’y avait “aucune excuse” pour ses actions.

L’accident a été traumatisant pour Minaj, qui a qualifié l’accident de “la perte la plus dévastatrice de ma vie”.

“Je me surprends à vouloir l’appeler tout le temps. D’autant plus maintenant qu’il est parti”, écrivait alors la rappeuse “Anaconda” sur son site Internet. “Que son âme repose au paradis. Il était très aimé et nous manquera beaucoup “,