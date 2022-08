Le conducteur de l’accident de Windsor Hills accusé de 6 meurtres

À ce jour, vous avez probablement vu la vidéo horrible de l’accident mortel qui s’est produit à Los Angeles la semaine dernière. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez vous référer à la vidéo ci-dessous pour le contexte. Bien que les images ne soient pas sanglantes, elles sont graphiques. Faites le point sur votre état émotionnel avant d’appuyer sur play.

Selon Courrier quotidien, le conducteur de ce véhicule est une femme noire, Nicole Lorraine Linton, 37 ans. Après avoir été libérée de l’hôpital pour ses blessures, elle a été arrêtée et accusée de 6 chefs de meurtre.

Parmi ceux qu’elle a tués figuraient Asherey Ryan, 23 ans, enceinte, son fils d’un an Alonzo et Reynold Lester, le père du bébé à naître d’Asherey, également décédé. Mardi, Craig Pitchford a été désigné comme une autre victime. Deux autres victimes féminines restent non identifiées.

Hier, Linton a comparu devant le tribunal et nous avons maintenant une meilleure idée de qui elle est. En tant qu’infirmière itinérante, elle était obstinément à Los Angeles pour le travail. Il a également été révélé qu’elle avait été impliquée dans TREIZE accidents de voiture antérieurs, dont certains avaient causé des blessures corporelles. Les avocats de la défense ont également déclaré au tribunal qu’elle avait des antécédents de problèmes de santé mentale.

TMZ rapporte qu’Issa Rae a mis sa main dans sa poche et a laissé tomber 2500 $ dans le GoFundMe qui a été établi par la famille d’Asherey couvre les frais funéraires. L’objectif était de 100 000 $, à ce moment-là, ils ont éclipsé cet objectif de plus de 50 000 $.

C’est déchirant de lire les détails de la vie des victimes et nous ne pouvons même pas commencer à imaginer la douleur que vivent leur famille et leurs amis en ce moment. Nos pensées et nos prières les plus sincères les accompagnent.