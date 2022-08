Le conducteur de l’accident de Los Angeles qui a tué 5 personnes est accusé de meurtre

LOS ANGELES (AP) – Le conducteur soupçonné d’avoir causé un accident violent qui a tué cinq personnes et un fœtus de 8 mois et demi a été inculpé lundi de meurtre.

Nicole Lorraine Linton a été inculpée de six chefs de meurtre et de cinq chefs d’homicide involontaire coupable avec négligence grave, selon le bureau du procureur du comté de Los Angeles.

Elle pourrait faire face à 90 ans de prison à vie si elle est reconnue coupable de tous les chefs d’accusation.

Linton, une infirmière itinérante de 37 ans de Houston, au Texas, a été emprisonnée sous caution de 9 millions de dollars lundi après avoir été libérée d’un hôpital ce week-end. Il n’était pas immédiatement clair si elle avait un avocat qui pourrait parler en son nom.

Les procureurs ont déclaré que la Mercedes-Benz de Linton roulait à 90 mph (144 km/h) jeudi dernier lorsqu’elle a brûlé un feu rouge et a percuté des voitures dans une intersection bondée de Windsor Hills non constituée en société à environ 10 miles (16 km) au sud-ouest du centre-ville de Los Angeles. Plusieurs victimes ont été éjectées des voitures et plusieurs véhicules ont pris feu.

L’accident a tué Asherey Ryan, 23 ans, son fils de 11 mois Alonzo Quintero et son petit ami, Reynold Lester, a déclaré Sha’seana Kerr dans une publication GoFundMe.

La famille de Lester a déclaré à KABC-TV que le garde de sécurité de 24 ans était le père de l’enfant à naître de Ryan, âgé de 8 mois et demi. La famille a déclaré que Ryan était en route pour un rendez-vous chez le médecin pour un examen prénatal lorsqu’elle a été tuée.

Une accusation de meurtre – mais pas une accusation supplémentaire d’homicide involontaire coupable au volant d’un véhicule – a été déposée pour le fœtus, qui a été identifié par le bureau du coroner comme Armani Lester et répertorié comme né le jour même de sa mort.

“Une jeune famille a été détruite en un clin d’œil”, a déclaré le procureur de district George Gascón lors d’une conférence de presse.

Deux autres femmes ont également été tuées mais leurs noms n’ont pas été rendus publics lundi.

“Alors que l’épave de cet accident de feu à cette intersection a été enlevée et que la circulation a finalement repris, les familles et les amis des personnes tuées et blessées subissent des dommages catastrophiques”, a déclaré Gascón. “Ce n’est pas seulement une perte énorme pour les familles mais pour toute notre communauté qui a appris cette incroyable tragédie ou qui a regardé la vidéo désormais virale de la collision”, a-t-il déclaré.

Les autorités ont déclaré qu’elles n’avaient trouvé aucune preuve que Linton était sous l’influence de l’alcool, mais les procureurs ont déclaré qu’elle avait des antécédents d’accidents dangereux et connaissait la menace posée par son comportement au volant, a rapporté le Los Angeles Times.

