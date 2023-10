Le conducteur de la voiture qui a percuté le consulat chinois à San Francisco est mortellement abattu par la police

SAN FRANCISCO — Une voiture a percuté le consulat chinois à San Francisco lundi, s’arrêtant dans le hall et créant une scène chaotique qui s’est terminée lorsque la police a tiré sur le conducteur, qui est décédé plus tard à l’hôpital, ont indiqué des responsables.

La police est descendue dans le bâtiment du consulat après 15 heures après avoir été informée qu’un véhicule s’était écrasé dans le bâtiment et a exhorté les gens à éviter la zone. Les agents sont entrés dans le hall du bureau des visas du consulat, ont pris contact avec le suspect et une fusillade a eu lieu impliquant le conducteur, le sergent de police. Kathryn Winters a déclaré lors d’une courte conférence de presse. Malgré les « efforts de sauvetage », le suspect a été déclaré décédé à l’hôpital, a indiqué la police.

Les caméras de télévision ont montré qu’une berline Honda avait percuté le bureau des visas et que les portes devant le bâtiment étaient bouclées.

Winters a déclaré qu’il ne savait pas pourquoi le véhicule s’était écrasé dans le bâtiment ni combien de personnes se trouvaient à l’intérieur à ce moment-là, mais a déclaré qu’il n’avait pas connaissance d’autres blessures.

La police travaille et se coordonne avec les enquêteurs du Département d’État américain et du consulat chinois.

« J’aimerais pouvoir vous en dire plus, mais il s’agit d’une enquête très complexe », a déclaré Winters.

Un communiqué du consulat général chinois a dénoncé l’incident de lundi.

« Dans l’après-midi du 9 octobre 2023, heure locale, une personne non identifiée a conduit un véhicule et a violemment percuté la salle des documents de notre consulat, représentant une menace sérieuse pour la sécurité du personnel et des personnes présentes sur place, et endommageant les installations de notre consulat. consulat », indique le communiqué. « Notre ambassade condamne sévèrement cette violente attaque. »

Le consulat a déclaré qu’il avait demandé plus de détails sur l’incident et demandé qu’il soit « traité sérieusement conformément à la loi ».

Le consulat général de la République populaire de Chine se trouve dans une rue principale en face du quartier Japantown de la ville.