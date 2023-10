Le conducteur de la Shelby Charger accusé d’avoir roulé à 185 km/h

Le bureau du shérif du comté d’Oconee a signalé les incidents suivants :

VOLEUR VU : Le 3 octobre, l’adjoint Baer Schiffer a été envoyé pour rencontrer une femme de Statham de 38 ans, qui a signalé que son véhicule avait été cambriolé alors qu’il était garé à Oconee Veteran’s Park sur Hog Mountain Road. Le voleur avait défoncé une vitre et volé le sac à main de la femme sur la banquette arrière. La femme a reçu une alerte indiquant que sa carte de crédit était utilisée au Walmart local, alors Schiffer s’est rendu sur place et a visionné la séquence vidéo. La vidéo montre une femme tentant d’acheter des cartes-cadeaux avec la carte de crédit volée. Cependant, la femme part et laisse trois cartes-cadeaux à la caisse. Les cartes ont été prises comme preuve pour être traitées pour les empreintes digitales.

ZONE DE VITESSE DE VITESSE : Le 4 octobre, le Sgt. Andrew Henderson travaillait dans une zone de circulation scolaire vers 15 heures lorsqu’un Nissan Pathfinder 1996 a traversé la zone de 35 mph à 59 mph. Un contrôle routier a été effectué et la femme d’Athènes, âgée de 26 ans, a été emmenée en prison pour excès de vitesse dans une zone scolaire et conduite alors que son permis était suspendu.

CONDUCTEUR IMPrudent : Le 6 octobre, un automobiliste a appelé le 911 pour signaler qu’il se trouvait sur l’autoroute de Greensboro et qu’il avait observé une voiture de sport grise se dirigeant vers Watkinsville et dépassant d’autres véhicules à une vitesse qu’il estimait être de 100 mph. L’adjoint Dustin Mines se trouvait sur l’US Highway 441 et il a rapidement repéré la Dodge Shelby Charger 2020 arrêtée à un feu rouge. Lorsque le feu est devenu vert, la Dodge a démarré à toute vitesse et le laser de Mines l’a indiqué rouler à 92 mph et lorsqu’il a activé ses feux bleus, la voiture a dépassé 185 mph alors qu’elle se dirigeait vers le sud en direction de Bishop. L’adjoint le suivit et la Dodge ralentit pour s’adapter à la circulation lorsque l’autoroute se rétrécit à deux voies. Lorsque Mines a tenté une manœuvre PIT, la voiture a fait un écart pour l’éviter, mais l’adjoint en a ensuite tenté une autre et la Dodge a commencé à freiner et s’est arrêtée. L’adjoint Bill Reynolds, qui travaillait sur un cortège funèbre à Watkinsville, est arrivé et il a aidé Mines lors d’un contrôle routier criminel avec des armes dégainées. Le conducteur, un homme d’Atlanta âgé de 23 ans, a refusé de descendre de la voiture, les policiers l’ont donc expulsé. On a trouvé sur le plancher un pistolet Ruger P94 chargé de 10 cartouches de 9 mm. L’homme a été accusé d’entrave et de fuite.

GRAND-MÈRE S’EXCUSE : Le 6 octobre, l’adjoint Steven Heckler a été envoyé à Home Depot, où une femme fuyait un agent de prévention des pertes après avoir tenté de voler une trousse à outils électriques de Milwaukee. Elle se dirigeait vers sa Jeep Cherokee sur le parking lorsque Heckler l’a confrontée. La femme Forsyth, âgée de 45 ans, qui était également recherchée en vertu d’un mandat du comté de Clarke, a expliqué qu’elle était grand-mère et qu’elle était désolée pour ce qui venait de se passer, le qualifiant de stupide. Elle a été emmenée en prison.

SPEEDER PRIS : Le 7 octobre, l’adjoint Robert Perrin surveillait la circulation vers 3 h 30 sur la Georgia Highway 316, près de McNutt Creek Road, lorsqu’il a chronométré une berline Infinity 2018 roulant à 122 mph. Perrin a contacté par radio l’adjoint Baer Schiffer qui était plus haut en 316 et il a chronométré la voiture à 82 mph. Après un contrôle routier, le conducteur de 17 ans d’Alpharetta a été arrêté. Schiffer a vérifié la voiture et a découvert qu’il n’y avait pas d’huile dans le moteur. L’adolescent a déclaré avoir remarqué que le voyant de contrôle était allumé. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il conduisait si vite, l’adolescent a répondu : « il avait un endroit où aller ». Le député l’a emmené en prison.

ASSAUT AU FUSIL : Le 7 octobre, le Cpl. Daniel Ellis et huit autres députés se sont rendus dans une zone résidentielle à proximité d’Epps Bridge Parkway, où des témoins ont déclaré qu’un homme avait pointé une arme sur la tête d’un homme de 31 ans. Le tireur et un compagnon sont partis dans une camionnette grise. Ellis a localisé le camion garé et un groupe de personnes debout autour de lui. Un seul membre du groupe parlait anglais et cet homme de 33 ans s’est montré argumentatif et a refusé d’identifier lequel des autres hommes était le conducteur. L’adjoint Robert Perrin a vu l’homme se disputer avec Ellis. Le suspect armé a été identifié. Lui et son compagnon sentaient tous deux l’alcool et avaient les yeux injectés de sang. Lorsque les députés ont tenté de converser avec le tireur présumé, l’autre homme est intervenu et a continué à essayer de toucher les caméras corporelles des députés. Il a été arrêté pour entrave à la circulation en compagnie de l’homme de 26 ans identifié comme étant la personne pointant une arme sur la victime.

REGARD VIDE : Le 8 octobre, l’adjointe Annessa Glenn surveillait la circulation vers 2 h 30 du matin sur l’US Highway 441, près d’Experiment Station Road, lorsqu’elle a vu passer une camionnette Ford F-150 avec un seul phare fonctionnel et aucun feu arrière. Après un contrôle routier, elle a remarqué que l’homme de Watkinsville, âgé de 19 ans, avait les yeux injectés de sang et un regard vide sur le visage. Il sentait l’alcool, mais nia avoir bu. L’adolescent a échoué aux tests de sobriété routiers et a été accusé de conduite en état d’ébriété alors qu’il avait moins de 21 ans.

