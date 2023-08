Le conducteur de Joliet accusé dans l’affaire Scott’s Law plaide coupable – Shaw Local

Vendredi, un homme de Joliet plein de remords a plaidé coupable d’avoir enfreint la loi de Scott dans le cadre d’un accident de 2021 qui a gravement blessé un soldat décoré de l’État de Lemont.

Angel Casillas, 23 ans, a inscrit son plaidoyer aveugle vendredi juste avant le début d’une audience de détermination de la peine. En échange, deux autres accusations de conduite imprudente aggravée ont été abandonnées.

Casillas, qui pourrait encourir jusqu’à trois ans de prison, a été inculpé après un accident le 15 février 2021 sur la I-55 près de la route 30. Le soldat de l’État de l’Illinois Brian Frank s’était arrêté pour aider à un autre accident à l’endroit où Casillas a frappé le l’arrière de son escouade.

La procureure adjointe du comté de Will, Christine Vukmir, a déclaré que Casillas roulait à 86 mph dans une zone de 65 mph et n’a jamais appuyé sur les freins lorsqu’il a heurté l’équipe de Frank.

Frank, qui reste peu réactif et nécessite des soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a assisté à l’audience de vendredi avec sa femme, Lauren, des membres de sa famille et son équipe de soins. Des dizaines de soldats de l’État ont également rempli la salle d’audience avec leur famille et leurs amis qui portaient des t-shirts «Frank Strong».

Vendredi, Lauren Frank et d’autres proches ont détaillé comment la vie de Brian Frank a changé et que même des tâches simples – comme manger, boire, prendre une douche ou avoir une conversation – restent hors de sa portée.

« Mon monde est devenu silencieux au moment où Brian a été touché », a déclaré Lauren Frank. « Il ne m’embrassera plus pour me souhaiter bonne nuit. Il ne sera pas le passager de la Jeep quand j’irai faire les courses demain.

« J’espère que vous ne recevrez jamais un appel téléphonique comme celui que j’ai reçu il y a 900 jours », a-t-elle déclaré.

Depuis l’accident, Frank est entré et sorti de l’hôpital plusieurs fois, subissant des chirurgies du cerveau, une pneumonie et d’autres complications. En mai, il a pu emménager dans une maison qui avait été modifiée pour répondre à ses besoins médicaux, pour revenir à l’hôpital quelques jours plus tard avec une pneumonie.

« La douleur (Lauren) et Brian en ont ressenti ne peut être mesurée », a déclaré la procureure adjointe du comté de Will, Christine Vukmir, en demandant à la juge du comté de Will, Amy Bertani-Tomczak, de prononcer la peine maximale de trois ans de prison.

L’avocat de la défense de Casilla, Cosmo Tedone, a plaidé pour la probation, notant que son client n’avait même jamais eu de contravention pour excès de vitesse. Il a ajouté que Casillas était aux prises avec le suicide de son frère et d’autres problèmes familiaux au moment de l’accident.

Tedone a ajouté que Casillas ne se souvient même pas comment l’accident s’est produit.

« Si je le pouvais, je changerais de place avec Brian en un clin d’œil », a déclaré Casillas en larmes lors de sa déclaration vendredi. « Cela me fait mal de savoir qu’à cause de mes actions, sa vie est changée pour toujours. »

Casillas s’est excusé auprès de la femme de Frank, Lauren, de sa famille, de ses amis et de ses collègues pour ses actions ce jour fatidique.

« J’aimerais pouvoir remonter le temps et le changer », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il portera à jamais la culpabilité de ses actes.

Bien que Lauren Frank ait dit qu’elle appréciait les excuses de Casillas et «l’humanité» qu’elles contenaient, elle pense qu’une peine maximale est nécessaire pour aider à prévenir de futures tragédies.

« Si les conducteurs savaient que leurs actions avaient des conséquences réelles importantes, ils réfléchiraient à leur conduite », a-t-elle déclaré.

Bertani-Tomczak rendra sa décision sur la peine le 14 août.