Le conducteur de Delhi arrête le bus au milieu de la route pour faire une pause Chai. Oui vraiment

Les Indiens et leur amour pour le thé sont quelque chose dont nous sommes tous bien conscients. Pour la plupart des gens, leurs journées commencent de manière incomplète s’ils manquent cette tasse de thé chaud, surtout pendant la saison hivernale. L’amour pour le thé est tellement présent ici qu’il y a de nombreux stands installés dans tous les coins et recoins pour servir le thé. Mais jusqu’où pensez-vous que quelqu’un peut aller pour une tasse de thé ? Un chauffeur de bus est vu dans une vidéo récemment apparue sur Internet arrêtant un bus au milieu de la route afin qu’il puisse aller chercher une tasse de thé chaud tout en provoquant des embouteillages.

Il y a deux jours, un utilisateur du nom de Shubh a posté cette vidéo sur Twitter avec la légende “hommes”. L’envie de thé du conducteur a créé un trafic massif et a laissé les gens klaxonner avec colère, comme on le voit dans la vidéo. La vidéo commence par un homme disant que le chauffeur du bus DTC a arrêté le véhicule au milieu de la route. La caméra effectue ensuite un panoramique vers le conducteur, qui est vu sprinter vers le véhicule et traverser la cloison pour y monter tout en tenant une tasse de thé. Le stand de thé Sudama situé à proximité du marché de Kamla Nagar, bien connu des étudiants de l’Université de Delhi, peut être reconnu comme la scène de la vidéo de la voix off.

La vidéo a recueilli plus de 67 100 vues et plus de 3 000 likes. La section des commentaires de la vidéo a eu des réponses mitigées où certaines personnes ont trouvé cette vidéo drôle, certaines ont dit que le chauffeur était irresponsable et d’autres ont mentionné le battage médiatique autour du stand de thé Sudama.

Un utilisateur a écrit : « Le seul type d’alcool au volant que j’approuve.

Le seul type d’alcool au volant que j’approuve.— Sandeep Yadav (@Sandeeplex) 3 janvier 2023

Un autre utilisateur a commenté: «Je ne peux pas le blâmer cependant. J’ai même vu des jeeps de la police s’arrêter au milieu de la route. Le chai de Sudhama est tout simplement bon. Quand en DU, il faut essayer ça »

Je ne peux pas lui en vouloir cependant. J’ai même vu des jeeps de la police s’arrêter au milieu de la route. Le chai de Sudhama est tout simplement bon. Quand en DU, il faut essayer ça 😇 https://t.co/YbLOVjWtpa– Harsha Reddy (@LeoHarsha10) 2 janvier 2023

Sur une note plus sérieuse, un utilisateur a écrit : « Que du plaisir et des jeux jusqu’à ce que vous soyez coincé dans une ambulance derrière ce bus.

Tout le plaisir et les jeux jusqu’à ce que vous soyez coincé dans une ambulance derrière ce bus.— Tarun Raju (@btarunr) 3 janvier 2023

Plus tôt le mois dernier, une vidéo du Pakistan était également devenue virale, montrant un train s’arrêter de manière imprévue et l’assistant du chauffeur descendre pour acheter un paquet de yaourt.

