UN CHAUFFEUR crie « Je vais te gifler » à une femme dans une rangée de stations-service après qu’elle l’a confronté pour « avoir sauté une file d’attente de deux heures ».

Beth Ashton a filmé hier la tirade de violence verbale qu’elle a subie dans la file d’attente d’essence – qui se trouverait devant un parvis à Londres – hier.

Beth Ashton a filmé la tirade de violence verbale devant une station-service Crédit : Beth Ashton

On lui a dit de « fermer sa gueule » et on lui a étiqueté un « d***head » et un « stupid b****** ».

Dans le clip, on voit l’homme se disputer avec Beth après qu’elle ait affirmé qu’il avait « percuté » sa voiture devant la sienne pour couper la ligne.

Il insiste sur le fait que ce devrait être le gardien de la circulation qui lui dit où se garer, pas elle.

Il crie : « B***head, c’est ton travail ou son travail ? »

Beth dit à l’homme de « l’écouter alors », mais il répond: « Je vais te foutre p****. Ferme ta gueule, tête de con. »

Lorsqu’elle l’avertit qu’il est enregistré, il continue le torrent d’abus en disant: « Et alors? Je vais lui gifler ce téléphone des mains. »

« Cette salope stupide qui parle de merde. Espèce d’idiot, je vais sortir de la voiture et te gifler. »

Beth a partagé la vidéo sur Twitter avec la légende : « Tu vas bien, mon pote ? J’ai essayé d’intervenir à la station-service avant une file d’attente de 2 heures en éperonnant. »

Cela survient alors que près de 200 soldats devraient commencer à livrer de l’essence lundi dans le but de mettre fin à la crise du carburant au Royaume-Uni après avoir suivi un cours intensif pour poids lourds.

Les conducteurs de pétroliers militaires ont suivi une formation sur les sites de transport et seront déployés pour livrer du carburant aux parvis à travers le pays afin d’aider à soulager la situation, qui, selon le gouvernement, se stabilise.

Le ministère de la Défense a approuvé la demande d’assistance et les soldats commenceront à conduire des camions-citernes lundi de la semaine prochaine.

Le nouveau développement verra des soldats conduire des poids lourds après que le Premier ministre a été invité à « agir maintenant » alors que des milliers de Britanniques paniquent achètent dans les stations-service à travers le pays.

Il a également été annoncé qu’un régime de visa temporaire pour les conducteurs de poids lourds étrangers qui devait expirer le 24 décembre sera désormais prolongé jusqu’à la fin février.

Le gouvernement a déclaré que 300 chauffeurs de carburant pourront venir au Royaume-Uni depuis l’étranger « immédiatement » sous un visa temporaire sur mesure qui durera jusqu’en mars.

Et 4.700 autres visas destinés aux chauffeurs étrangers de camionnage alimentaire seront prolongés au-delà des trois mois initialement annoncés et dureront de fin octobre à fin février.

Mais le chancelier Rishi Sunak a averti que les pénuries de marchandises pourraient se poursuivre jusqu’à Noël, ajoutant que nous assistons à de « vraies perturbations dans les chaînes d’approvisionnement ».

Il a déclaré au Mail: « Nous sommes déterminés à faire ce que nous pouvons pour essayer d’atténuer autant que possible cela. »

On lui a dit de « fermer sa gueule » et a été qualifiée de « tête de cul » par le chauffeur Crédit : Beth Ashton