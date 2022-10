Le condo de Juno Beach s’est arrêté après que le Canada a aidé à acheter un terrain

La bataille pour sauver une partie de Juno Beach en France du développement est terminée après que le gouvernement canadien a annoncé qu’il participerait pour acheter le terrain et empêcher la construction d’un condo sur le champ de bataille historique.

La propriété, où un promoteur français cherchait à construire 70 unités de condominiums en bord de mer, est juste à côté du Centre Juno Beach, un musée à Courseulles-Sur-Mer, en France, qui rend hommage aux contributions canadiennes à la Seconde Guerre mondiale et surplombe les terrains de la bataille historique.

Le centre avait déclaré que le développement de condos proposé mettrait ses opérations en danger et menacerait le caractère sacré du site. Mais maintenant, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il contribuait 4 millions de dollars pour aider la ville de Courseulles-Sur-Mer à acheter la propriété.

“C’est un grand jour. Un grand jour pour le Canada. Un grand jour pour les anciens combattants”, a déclaré le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, lors de l’annonce au Musée canadien de la guerre à Ottawa vendredi. “Le promoteur irait sur des terrains où tant de sang canadien a été dépensé et afin d’assurer la paix et la liberté que nous avons aujourd’hui. Comme vous vous en doutez, notre gouvernement était et reste contre tout développement de ces terres sacrées.”

Les responsables canadiens travaillaient depuis des mois avec le gouvernement français ainsi que des responsables locaux pour trouver une solution. En vertu de cet accord, deux autres parcelles de terrain adjacentes à celle-ci formeront un site dans le cadre d’un bail de 99 ans pour le protéger du développement.

La campagne Save Juno Beach, organisée par les partisans du Centre Juno Beach opposés au développement proposé, a vu 65 000 lettres envoyées par des Canadiens à des politiciens à Ottawa et en France avec des appels à protéger le site. L’organisatrice de la campagne, Cindy Clegg, a déclaré que le développement était “un pas de trop pour les Canadiens”.

“Nos efforts pour sauver Juno Beach du développement ont révélé aux Canadiens ce qui se passait en France, à un moment où les autorités fermaient les yeux. Cela n’aurait jamais dû en arriver là”, a-t-elle déclaré dans un communiqué vendredi.

« Chaque jour du Souvenir, les Canadiens promettent de ne jamais oublier les sacrifices consentis pour les générations futures. Et cette année, nous avons forcé notre gouvernement à intervenir et à protéger l’héritage et la réputation de notre pays en tant qu’allié et force du bien dans une guerre déchirée par la guerre. monde.”

Le 6 juin 1944, également connu sous le nom de jour J, plus de 14 000 Canadiens ont pris d’assaut Juno Beach sous une grêle de coups de feu et d’artillerie pour aider à libérer l’Europe de l’occupation par l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui en fait un site sacré dans l’armée canadienne. l’histoire. Plus de 5 000 Canadiens ont été tués lors de la bataille de Normandie et 381 ont été tués le jour J.



Avec des fichiers de Michael Lee et Jennifer Ferreira de CTV News.