Le condamné à mort Stephen Hugueley, 53 ans, qui a tué sa propre mère, est retrouvé mort quelques jours après le déménagement pour fixer sa date d’exécution

Le condamné à mort Stephen Hugueley – qui a massacré sa propre mère – a été retrouvé mort quelques jours après avoir décidé de fixer sa date d’exécution.

La prisonnière du Tennessee, 53 ans, a été reconnue coupable d’avoir abattu Rachel Waller du comté de Dyer et d’avoir jeté son corps dans la rivière Forked Deer.

Stephen Hugueley, condamné à mort, décédé avant le jour de son exécution Crédit : AP

Le méchant tueur multiple a été retrouvé mort tôt vendredi matin, trois jours seulement après que l’État a déposé une requête pour fixer sa date d’exécution.

Une déclaration de la porte-parole du Département de la correction du Tennessee, Dorinda Carter, a déclaré qu’il semblait être décédé de causes naturelles.

Mais la cause exacte du décès est en attente d’une autopsie.

Il a été déclaré mort à l’établissement à sécurité maximale de Riverbend à 2h35 aujourd’hui.

Hugueley avait été condamné à perpétuité en août 1986 après avoir été reconnu coupable d’avoir abattu sa mère par balle.

En 1991, Hugueley a tué un codétenu alors qu’il était incarcéré à la prison de haute sécurité de West Tennessee.

Puis, en 1997, Hugueley a poignardé un autre détenu dans la prison à sécurité maximale du Tennessee à l’époque, Brushy Mountain.

CONDAMNÉ À MORT

Le tueur a ensuite été transféré à l’établissement à sécurité maximale de Riverbend à Nashville.

Il a finalement été condamné à mort en 2003 pour avoir également poignardé à mort le conseiller pénitentiaire Delbert Steed.

Il a tué Steed au complexe correctionnel du comté de Hardeman l’année précédente et a été condamné à une exécution pour meurtre prémédité au premier degré.

L’avocate de Hugueley, Amy Harwell, a confirmé qu’elle avait reçu un appel juste avant 6 heures du matin vendredi d’un aumônier de la prison l’informant du décès de son client.

Elle a déclaré qu' »il était suicidaire depuis des années, mais TDOC me dit qu’ils ne pensent pas que c’était un suicide ».

Harwell a également déclaré que Hugueley était entré dans le département correctionnel du Tennessee en tant qu’homme profondément endommagé.

De son 12e anniversaire à aujourd’hui, il a passé moins de deux ans en dehors d’un cadre institutionnel, a-t-elle ajouté.

« Il a passé les 18 dernières années en isolement cellulaire où il avait une interaction très limitée avec d’autres humains et s’était systématiquement vu refuser l’accès aux traitements et aux soins de santé de base », a déclaré Harwell.

Elle a ajouté: « Des années de ce genre d’abus ont eu un énorme impact physique et mental sur Stephen.

« Le fait que Stephen ait résisté à ce traitement pendant si longtemps témoigne de la force de son esprit. »

Huguely ne veut pas vivre dans le couloir de la mort. Dr Seidner

En 2017, il a interpellé l’État du Tennessee sur ses condamnations.

Il a déposé une requête alléguant que son IRM de 2013 montrait qu’il souffrait d’anomalies cérébrales congénitales et que des preuves nouvellement découvertes montraient qu’il était incompétent au moment de son procès de 2003, ainsi qu’en 2008.

Hugueley a aussi bizarrement dit qu’il serait heureux de vivre en homme libre et d’élever une famille, même s’il savait que ce n’était pas une option.

Le Dr Seidner a déclaré au tribunal que le tueur « ne veut pas vivre dans le couloir de la mort » et a qualifié ses conditions de vie en prison de « privation sensorielle – [which] brise les gens mentalement et physiquement… c’est de la torture. »

Mais les juges « ont conclu que son allégation d’incompétence avant et après son procès ne constitue pas une preuve nouvellement découverte », et ont radié la poursuite.

Huguely avait également récemment poursuivi le Service correctionnel devant un tribunal fédéral pour son isolement.

Dans une déclaration envoyée au tribunal mardi, il a accusé le département d' »utiliser la menace d’une exécution imminente soit pour me contraindre à me suicider, comme mon père, soit pour me contraindre à accepter moins que je ne le souhaite ».

L’État a alors décidé de fixer sa date d’exécution le même jour. Il a été retrouvé mort trois jours plus tard.